Mariekerke-Branst mag na winst tegen Mortsel titel vieren: “We hebben er altijd in geloofd”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AEnkele weken geleden leek Mariekerke-Branst goed op weg om ontspannen naar de titel te kunnen toeleven, maar een 1 op 6 veranderde de zaak. Winnen op de slotspeeldag van Mortsel werd plots een must, want ’s Gravenwezel-Schilde hijgde in de nek van Raf Joosten en de zijnen. Een nerveuze topper leek op een gelijkspel af te stevenen, maar 10 minuten voor tijd verloste de 18-jarige invaller Rachan Van Haegenberg de thuisploeg. Zo mag Mariekerke-Branst zich als kampioen opmaken voor eerste provinciale.

“De ontlading was enorm”, zegt topschutter Conor Laerenbergh, die geschorst moest toekijken na een dubbele gele kaart tegen Walem vorig weekend. “De wedstrijd kon beide kanten uit en als je dan hoort dat ’s Gravenwezel-Schilde met 3-0 leidt, word je toch nerveuzer aan de zijlijn. Die goal was dan ook een bevrijding. We zijn de verdiende kampioen.”

“Jammer genoeg moest ik inderdaad toekijken vanaf de zijlijn”, aldus nog Laerenbergh. “Gelukkig maakte de ploeg het af, want anders zou het machtsmisbruik van een persoon, die zich onterecht scheidsrechter mag noemen, een bepalende rol hebben gespeeld in de titelstrijd. Maar goed, dat is nu van geen tel meer. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen met mijn goals en dat ik mezelf met 29 stuks tot topschutter van de reeks kon kronen.”

Stress in de benen

“We hebben er altijd in geloofd”, pikt een dolgelukkige Ahmed Sababti, die Van Haegenberg de 1-0 aanbood, in. “De stress zat weliswaar in de benen, we misten vijf-zes spelers en Mortsel was nog op eindrondekoers, maar toch zijn we er in geslaagd om overeind te blijven. Het was niet onze beste wedstrijd, maar dan is het fantastisch om alsnog te winnen en zeker voor een jongen als Rachan. Dat net hij, een jonge gast uit de eigen jeugd, die goal maakt, is geweldig.”

“Zo maken we inderdaad onze ambities waar. Want hoewel er nog titelkandidaten waren, hebben wij ons nooit verstopt. Met deze ervaren kern waren we uitgesproken favoriet en we waren het dus onszelf verplicht om de titel te pakken. Maar velen vergeten dat we een kleine kern hadden en we meer dan eens met louter 17- of 18-jarigen op de bank zaten. Het maakt het voor ons alleen maar specialer.”

Eerste titel

“De hoeveelste titel dit voor me is? Het zal je misschien verbazen, maar het is de eerste die ik pak in het veldvoetbal”, geeft Sababti nog mee. “Eindrondezeges en promoties mocht ik uiteraard wel al vieren, maar kampioen werd ik nooit eerder. Ik heb er 26 jaar op moeten wachten! (lacht) En ik ga ook nog door. Ik kon dit jaar nog bepalend zijn en miste amper wedstrijden. Ik beleef nog te veel plezier aan het spelletje om al te stoppen.”

