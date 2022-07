Marieke de Groot animeert eerste rit Baloise Ladies Tour: “Ook volgend jaar willen we met Isorex op de startlijst”

Marieke de Groot (36) verdiende in de eerste rit van de Baloise Ladies Tour de prijs van de strijdlust. De Nederlandse uit Leupegem (Oudenaarde) animeerde in Olsene het eerste deel van de etappe en start vrijdag in Herzele in de gele rushestrui.

“Het was de eerste vraag die ik stelde tijdens de briefing van onze ploeg: is er een prijs voor de strijdlust?” beweerde Marieke de Groot donderdag na de aankomst in Olsene. “Bleek die er niet te zijn. Heb ik er bij mijn team toch op aangedrongen tijdens de ploegleidersvergadering te vragen om die nevenprijs alsnog in te voeren. Want Marieke de Groot staat aan de start!”

Ze kon erom lachen. Kort nadat de startvlag gestreken was trok de renster van het Isorex Cycling Team in de aanval. “De grote ronde waarmee deze rit begon is op mijn trainingswegen”, ging de Groot verder. “Een thuiskoers waarin ik mij wou laten zien. Ik had gehoopt met een groepje voorop te geraken. Zodat we het wat langer konden uitzingen. Niettemin vind ik het knap dat ik het circa dertig kilometer alleen volhield. En dat ik de eerste rush kon pakken. Ik heb me ook op Nokereberg, op mijn trainingsgrond, laten zien. Wellicht zijn dat hele mooie foto’s.”

Mental coach en manager

Per etappe – behalve in de halve rit zaterdagvoormiddag tussen Cadzand en Knokke-Heist – zijn er twee tussenspurten. Solo pakte de Groot donderdag de eerste. De tweede ging naar de Italiaanse Valentina Scandolara. Omdat de Groot in de rit voor Scandolara eindigde mocht ze de rushestrui aantrekken.

“Dit was het doel: ons laten zien”, benadrukte de gewezen doelvrouw van Ado Den Haag. “Ik vermoed dat we als laatste ploeg werden toegevoegd aan de deelnemerslijst. We moesten ons eerst nog bewijzen. Dat hebben we gedaan en dat willen we ook in deze Baloise Ladies Tour doen. Om ons ook volgend jaar opnieuw op de startlijst te krijgen. Daar gaan we alles aan doen.”

De Groot, op zelfstandige basis aan de slag als mental coach, begon pas op haar dertigste te koersen. Ze ontwikkelde ook managerskills en zal vanaf 2023 die beroepspiste bewandelen. “Dat doe ik nu al voor vrienden, maar vanaf volgend jaar ga ik als manager de professionele toer op”, besloot Marieke de Groot.