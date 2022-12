Marie Van Caesbroeck (Eendracht Aalst Ladies): “We kunnen met onze smalle kern niet wedijveren met de top van de klassering”

Marie Van Caesbroeck behaalde met RSC Anderlecht vier landstitels in vijf jaar tijd en dit seizoen levert ze met Eendracht Aalst Ladies een verwoede strijd om van de laatste plaats weg te geraken. Nu zaterdag moet ze het tegen haar ex-club opnemen met de opdracht een nieuwe afstraffing te vermijden, want tot dusver zijn de topploegen een maatje te groot voor de Ajuinen.

“Met onze smalle kern kunnen we niet wedijveren met de top van de Super League, maar toch houden we vaak een uur lang stand”, zegt Van Caesbroeck. “We zijn op conditioneel vlak wel in orde, maar we zitten in het laatste halfuur door onze beste krachten heen omdat we vaak achter de bal moeten aanhollen.”

Waarom opteerde je voor een transfer van Anderlecht naar Aalst? Je wist vooraf dat het een grote stap achteruit zou zijn.

“Dat wist ik inderdaad vooraf, maar het was een transfer naar Aalst of stoppen met voetballen. De vele trainingen en aan de top van de Super League voetballen waren niet meer te combineren met mijn job in een immobiliënkantoor. Op praktisch vlak was het de beste optie, want ik woon in Welle en werk in Aalst. Het is uiteraard niet fijn om iedere week te verliezen, maar we hebben wel een toffe groep en de sfeer zit nog altijd goed.”

Er is licht aan het einde van de tunnel, want de meeste geblesseerden zijn opnieuw fit en er zal tijdens de winterstop versterking worden aangetrokken.

“Daar kunnen we ons inderdaad aan optrekken. Onze kern moet absoluut breder worden, want we kunnen de speelsters van de B-ploeg, die moeten inspringen voor de geblesseerden, absoluut niets verwijten. Het niveauverschil tussen eerste provinciale en de Super League is uiteraard te groot. Tegen Anderlecht missen we wel nog de geblesseerde Sheila Broos. Ikzelf weet nog niet of ik zal kunnen spelen. Ik liep op Charleroi in een keihard duel een rugblessure op en ben in behandeling bij de kinesist. En als ik fit geraak, moet ik nog een regeling met mijn werkgever kunnen treffen, want ik moet werken en zou vroeger moeten kunnen stoppen. Ik had nog gevraagd om de wedstrijd later te spelen, maar daar werd geen gevolg aan gegeven.”