Marie Lambrix (LVL) rekent op setwinst tegen Asterix: “Goede test, maar niveauverschil zal nog groot zijn”

VOETBAL BEKER VAN BELGIË KV Kortrijk zonder Luka Elsner naar Lommel maar wel op zoek naar winst

10:12 De nieuwe coach Luka Elsner is er straks nog niet bij. Hij tekende zondag in Kortrijk zijn contract voor drieënhalf jaar, testte daarna negatief op corona, maar moet nog wel tot het komende weekend - na een tweede negatieve test - in quarantaine blijven. Dat doet hij in een Kortrijks hotel. Intussen speelt zijn nieuwe club twee wedstrijden: dinsdag in Lommel voor de beker, vrijdag in Moeskroen voor de competitie.