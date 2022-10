Marie Lambrix (LVL Genk) na de bekeruitschakeling: “Blijven gaan en snel punten pakken”

Volleybal Liga ALVL Genk is er voor het vierde jaar op rij niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Belgische beker. Oostende was opnieuw het zwarte beest voor de Limburgers die aan de kust de zwaarste nederlaag in de jonge clubgeschiedenis lieten noteren. “Neen, dit is niet leuk, maar we zijn nog altijd een ploeg in opbouw. We moeten er blijven in geloven en bijvoorbeeld dinsdag in Kalmthout punten pakken”, vertelt libero Marie Lambrix.

Hermes Oostende is voor het derde jaar op rij het zwarte beest voor Genk in de bekercompetitie. De kustploeg was zaterdag duidelijk de beste en tekende voor een zwaar verlies voor de LVL-vrouwen. Einde bekercampagne en dus kan de focus helemaal op de competitie. “Je hoort me niet zeggen dat we rekening hielden met de uitschakeling, maar tegen een meer ervaren Oostende, kwamen we toch te kort”, zegt Marie Lambrix. “Dit is niet fijn, maar het hoort bij een ploeg in opbouw.”

Op zoek naar goed gevoel

In tegenstelling tot de competitiematch van vorige week tegen Asterix, kon Genk aan de kust geen vuist maken. “Tja, ik heb er niet meteen een verklaring voor, behalve dan dat de thuisploeg heel sterk speelde. We kregen geen vat op het West-Vlaamse spel.” LVL onderging inderdaad vrij vlot de wet van de sterkste en moet nu op zoek naar verbetering, punten en een goed gevoel. “Daar komt het op neer. Ik wil niet vervallen in clichés en nog minder in excuses, maar Genk is zoekende. Dat lijkt me trouwens niet vreemd voor een jong team. We mogen vooral niet opgeven.”

Op naar winst

Op Allerheiligendag trekken de Trixxo-vrouwen voor de tweede competitiematch naar Kalmhout. Er lijkt slechts één optie en dat is winnen. “Klopt en we zullen er ook alles aan doen. Ik denk niet dat we die match anders zullen aanpakken dan de voorbije wedstrijden. We hebben al mooie dingen laten zien. Het is zaak van er in te blijven geloven”, aldus Lambrix die ondanks haar piepjonge status al aan haar vierde seizoen bij Genk bezig is. “Ik heb al wat jaren op de teller en daarom ben ik er ook van overtuigd dat we nog kunnen groeien en nog mooie dingen zullen laten zien.”

