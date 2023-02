Marie Goethals de Mude verovert indoortitel met Racing en trekt nu naar WK in Pretoria: “Een zeer mooie beloning”

Zowel bij de Indoor Red Lions als de Indoor Red Panthers zijn het bijna uitsluitend Brusselse spelers en speelsters die de dienst uitmaken. Uitzondering is de 26-jarige Marie Goethals de Mude. Zij ziet al langer het indoorseizoen als een mooie aanvulling op het ‘belangrijkere’ veldhockey. Hockeyen in zaal is voor haar een passie. “Het klopt dat indoorhockey vooralsnog een Brusselse aangelegenheid is”, aldus Goethals. “Brussel heeft daarin een traditie. In het verleden werden ook zowat alle matchen in de Eredivisie in Brusselse indoorzalen afgewerkt. Daar zien we nu wel een kentering in komen. Mooi, want indoorhockey vormt een mooie aanvulling op het veldseizoen.”

In elk geval: Goethals bewees de voorbije maanden haar capaciteiten in de zaal. Met het Brusselse Racing greep ze zondag nog de landstitel. Er was voor de Gentse doelvrouw een belangrijke rol weggelegd want in de titelmatch werd na shoot-outs gewonnen van Watducks. In het Brusselse team schuilt met onder meer Linda Haussener, Anouk Raes en de zussen Jill en Justine Boon een pak ervaring. Dat aangevuld met Red Panthers Charlotte Englebert, Justine Raisir en France De Mot en je hebt een topteam. “Als je het over het ganse indoorseizoen bekijkt is dit een verdiende titel”, zegt Goethals. “We waren de sterkste ploeg. Aan het einde van de reguliere competitie ging het wat moeilijker, gelukkig herpakten we ons tijdig.”

Eerste groot toernooi

Dat Goethals nu naar het WK Indoorhockey in Pretoria trekt is een mooie beloning. Ze maakt al langer deel uit van de brede kern Indoor Red Panthers, maar in Zuid-Afrika beleeft ze vanaf zondag haar eerste groot toernooi. “Vorig jaar was ik geselecteerd voor het EK Indoor II in het Spaanse Ourense, maar net voor het vertrek liep ik Covid op”, aldus Goethals. “Dat was een stevige klap. Natuurlijk was de bekendmaking van de selectie ook nu weer een spannend moment. Elodie Picard is in doel een zekerheid, maar ook Wellington-keeper Maureen De Smet is zeer sterk. Dat ik meer ervaring heb, speelde wellicht in mijn voordeel.”

De Indoor Red Panthers openen zondag in Pretoria hun WK met een duel tegen Tsjechië, daarna volgen nog poulematchen tegen Oekraïne, Kazachstan, Namibië en Canada. Goethals beseft dat met een topkeeper als Elodie Picard in de selectie de concurrentie torenhoog is. “Ik ga ervan uit dat Elodie straks eerste keeper is”, zegt ze. “Vanzelfsprekend hoop ik op enkele speelmomenten. Ik vind het al geweldig om dit WK mee te maken. We beschikken over een mooi team en mikken op een plek in de kwartfinale. Als vijftiende land op de wereldrangschikking zou dat een topprestatie betekenen.”

Eerst nog Turkije, dan Victory

In het veldhockey maakte Goethals dit seizoen de overstap van Dragons naar Victory. Met het team uit Edegem sloot ze het eerste deel van de competitie af op de achtste plaats. “Victory is een warme club, ik werd er direct goed omringd”, aldus Goethals. “Op de openingsspeeldag wonnen we meteen op het veld van Racing. Dat was een stevige binnenkomer. Vanaf begin maart, met de start van het tweede deel van de competitie, hopen we nog stappen te zetten. Eerst wordt het nog enkele weken genieten van het indoorseizoen, want na het WK trek ik met de vrouwen van Racing nog naar het Turkse Alanya voor de Euro Indoor Club Cup.”