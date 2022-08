Marie Detruyer helpt OH Leuven met hattrick aan ruime overwinning (8-0!) tegen White Star: “Dit geeft iedereen vertrouwen”

Zes op zes. Dat is het prima rapport van OH Leuven na twee speeldagen. De Leuvenaren wisten telkens de nul te houden en zitten na de 8-0-overwinning van afgelopen zaterdag tegen White Star al aan tien gemaakte doelpunten. De toon is dus duidelijk gezet voor de vicekampioen.

De doelpunten (zie onderaan) werden mooi verdeeld over beide helften. Vier goals voor en vier goals na de pauze. Marie Detruyer kroonde zich uiteindelijk tot matchwinnaar met drie doelpunten, net eentje meer dan Eurlings en Van Dijk.

“Het liep goed, maar dit zijn de moeilijke wedstrijden en die moeten ook gespeeld worden”, deed Marie Detruyer haar verhaal voor de camera van Eleven Sports. “We bleven goed rondspelen en de vrije man vinden. Het is mooi om met zulke grote cijfers de wedstrijd af te sluiten.”

Ondanks de grote voorsprong bleef OH Leuven strijden voor elke bal. “Dat toont dat we klaar voor zijn om onze doelen te bereiken. Winnen met zulke grote cijfers geeft iedereen vertrouwen. Voor mezelf geven die doelpunten uiteraard ook vertrouwen voor de volgende wedstrijden. De prioriteit is dat ik het team echt geholpen heb en dat was ook het doel. Ik hoop zo verder te blijven doen om zo te groeien in de competitie.”

In de breedte versterkt en ervaring gehaald

Opvallend was dat de invalsters bij OH Leuven zeker het niveau niet lieten zakken. “We hebben echt twee basisploegen. Er komt iemand op die evengoed of zelfs beter presteert dan diegene die er eerst stond. Dat is onze sterkte. Iedereen moet ervoor knokken om zijn positie in te nemen. Als we zo - individueel en collectief - kunnen blijven groeien dan komt het zeker goed.”

“Of we voelen dat we ervaring hebben opgedaan uit vorig seizoen en het EK? Ik denk van wel. We durfen de bal rustiger rond spelen en iedereen durft meer zijn mond open te doen. Met Evrard en Van Kerkhoven zijn er ook ervaren speelsters bijgekomen die veel bijdragen aan het team”, besluit Detruyer.

Doelpunten: 5’ Van Kerkhoven (1-0), 15’ Detruyer (2-0), 26’ Eurlings (3-0, strafschop), 35’ Detruyer (4-0), 46’ Detruyer (5-0), 73’ Van Dijk (6-0, strafschop), 78’ Eurlings (7-0), 80’ Van Dijk (8-0).