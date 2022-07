Marie Bilo toont met 1500m-record dat ze klaar is voor WK U20

AtletiekMarie Bilo verbeterde zaterdag op de Flanders Cup in Huizingen haar persoonlijk record op de 1500m met twee tellen tot 4.18.64. De loopster uit Ronse kan woensdag met veel vertrouwen afreizen naar het WK U20 in Cali (Colombia).

Reden tot tevredenheid bij Marie Bilo. In een sterk bezette wedstrijd snelde de atlete van KASV Oudenaarde naar de tweede stek in 4.18.64. “Het was een recordverbetering met twee seconden. Voor de race had ik wel in gedachten om een persoonlijk record te lopen. Ik wilde heel graag onder de 4.20 duiken omdat ik voelde dat er nog meer inzat en het is me gelukt”, keek ze tevreden terug.

Niet alleen de chrono, maar ook de manier waarop ze haar race aanpakte, was indrukwekkend.

“Er was een sterk deelnemersveld. Ik stond ingeschreven met de zevende tijd. Daarom besloot ik te volgen in het midden van het pak. Maar dan merkte ik dat sommigen een gaatje moesten laten en dan schoof ik op. In de laatste ronde zag ik de top twee voor me uitlopen en dan probeerde ik ernaartoe te lopen. Ik liep de Franse loopster voorbij en in de laatste rechte lijn naderde ik nog op de eerste (red. Camille Muls). Op een bepaalde moment had ik 15 meter achterstand, maar ik ben nog dicht geraakt.”

Sterke slotronde

Haar sterke slotronde is een troef. “Ik zal mezelf nooit forceren in het begin”, legt ze uit. “Ik kies altijd mijn eigen tempo zodat ik op het einde nog kan versnellen. Een wedstrijd zonder versnelling op het einde hoort niet bij mij. In de laatste ronde kan ik altijd nog een beetje opschuiven.”

Woensdag vertrekt ze met de Belgische ploeg naar het EK U20 in Cali (1-6 augustus).

“Het WK juniores wordt mijn eerste grote internationale ervaring. Ik wil er gewoon van profiteren om ervaring op te doen, kijken hoe alles verloopt en het systeem van de callroom leren kennen. Ik wil er mijn eigen wedstrijd lopen en dan zie ik wel waar ik zal stranden.”

Nog in Huizingen zaterdag presteerde Marie Bilo’s tweelingzus Laure erg sterk op de 400m. Zij liet een chrono van 56.79 optekenen. Dat is niet gek ver boven haar persoonlijk record van 56.36.

