Marie Bilo loopt op 1500m limiet voor WK U20

De laatste weken liet Bilo al mooie resultaten optekenen op de 800m, maar zaterdag op de 1500m zorgde ze toch wel voor een kleine stunt. Ze won zowaar de 1500m. De juniore liet snelle loopsters zoals Camille Muls, Febe Triest, Nel Vanopstal en Hanne Van Loock achter zich en deed de klok stoppen op 4.20.69.

“Het kwam een beetje onverwacht. Op voorhand had ik niet aan die WK U20-limiet gedacht”, reageerde de ASVO-atlete. “Ik wilde mezelf geen druk opleggen. Mijn vorige persoonlijk record was 4.33. Het vorige zomerseizoen was een ramp door een blessure en tijdens het veldloopseizoen sukkelde ik ook met een knieblessure. Het is nu voor het eerst sinds lang dat ik me opnieuw goed voel en goed aan het lopen ben. Op 1 maand tijd heb ik nu vier persoonlijke na elkaar gelopen. Eerst drie keer op de 800m en dus op de 1500m. Het is altijd fijn om records te lopen.”

Snelle slotronde

Ze deelde haar race prima in. Haar slotronde was indrukwekkend. “Ik wist vooraf dat de hazen vooraan voor een tempo zouden gaan van 4.20. Ik liep gewoon mee in het pak. Maar in de voorlaatste ronde ben ik wat gaan vertragen omdat ik altijd nog een versnelling wil overhebben voor in de laatste ronde. Ik ben dan voorbijgelopen door drie andere vrouwen. De laatste 400m ben ik dan voluit gegaan en ben ik nog opgeschoven van de achtste à zesde plaats naar de leiding”, vatte ze haar koers samen.

“Ik heb mijn slotronde niet geklokt, maar het was echt nog snel. Die snelheid heb ik denk ook wel aan de 800m te danken.”

WK U20

Normaal gezien kan ze begin augustus aantreden op het WK U20 in het Colombiaanse Cali. Voor de getalenteerde loopster, die heel wat lichamelijk leed kende, is het een mooie beloning nadat ze altijd bleef terugvechten na de blessures. “Het is de eerste keer dat ik me plaats voor een internationaal kampioenschap. De voorbije jaren had ik een paar serieuze blessures. Ik had een stressfractuur en in de winter was er een probleem aan de knie. Ik ben vooral heel blij dat het nu weer opnieuw zo goed gaat. Mijn eerstvolgende wedstrijd wordt wellicht opnieuw een 800m. De kans is groot dat ik op het BK ga kiezen voor die afstand.”