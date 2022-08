Marie Benoit zorgt voor Belgische zege op de Flanders Ladies Trophy Koksijde

Voor aanvang van de finale kreeg toernooidirecteur Marc Jacob, in januari spijtig genoeg overleden, nog een pakkende postume hulde. De finale loste alle verwachtingen in want finalisten Marie Benoit (WTA362) en de Argentijnse Julia Riera (WTA429) maakten er van bij de eerste opslag een spektakelstuk van. De 27-jarige Marie Benoit rijfde na 1 uur en 40 minuten de titel met 7-5,6-3-cijfers binnen. Zij is alvast de eerste Belgische speelster die dit 25.000$-toernooi op haar naam kon schrijven. Op het indrukwekkende palmares staan ondermeer Kim Clijsters, Justine Henin en Yanina Wickmayer maar toen was de FLTK maar met 10.000$ gedoteerd.

Belgische dubbelzege

Koksijde Men’s Trophy met Joris De Loore

Na de vrouwen is het deze week de beurt aan de mannen om het talrijke Koksijdse publiek te verwennen met toptennis. Toernooidirecteur Jos Exsteens, die zaterdag een prachtige huldiging kreeg in het Koksijdse gemeentehuis voor zijn 20-jarig voorzitterschap van TC Koksijde, is alvast super tevreden met de bezetting van de veertiende editie van de Koksijde Men’s Trophy, eveneens gedoteerd met 25.000$. Twee Argentijnen voeren de tabel aan. Hernan Casanova (ATP308) is eerste reekshoofd en zijn landgenoot Mariano Navone (ATP334) staat als tweede reekshoofd op de tabel. Van West-Vlaamse zijde is het uitkijken naar Joris De Loore (ATP354). Hij is derde reekshoofd en wil na zijn finaleplaats van vorig jaar ook nu in de ‘Koksijdse put ‘ bevestigen. Twee andere Belgen zijn ook nog reekshoofd: Raphael Collignon is reekshoofd nummer 5 en Gauthier Onclin, eveneens een vaste klant in Koksijde, reekshoofd nummer 8. Ook van de jeugdige Gilles Bailly, momenteel tweede op de wereldranglijst bij de jongeren, wordt er heel wat verwacht. Nog negen andere Belgen krijgen trouwens in dit toernooi de kans om belangrijke ATP-punten te kapen. De inkom is gedurende geheel het toernooi volledig gratis.