Marie-Astrid T’Jollyn (Waregem) kijkt uit naar duel met Kortrijk: “In derby kan iedereen net dat tikkeltje meer”

BASKETBAL TOp division WomenGrote afspraak in West-Vlaanderen zaterdagavond. Kortrijk Spurs en Basket Waregem werken dan de derby in de hoogste klasse van het vrouwenbasketbal af. Al is het door de coronamaatregelen natuurlijk heel jammer dat die wedstrijd zonder publiek zal gespeeld worden. Marie-Astrid T’Jollyn kijkt toch naar het duel uit.

Nieuwkomer Basket Waregem is dit seizoen nog zonder zege, maar dat zit T’Jollyn zeker niet dwars. Haar ploeg gebruikt dit gesloten seizoen - zonder dalers - vooral om heel veel ervaring op te doen. “Ik ben best wel tevreden met de matchen die ik tot dusver al speelde”, vertelt Marie-Astrid T’Jollyn (19). “Ik zette al grote stappen vooruit, maar dat geldt voor het hele team. Zowel individueel als team zijn we al sterk gegroeid. Ik denk dat we in de eerste matchen van het seizoen al veel mooie dingen lieten zien en dat we al verder staan dan vooraf verwacht.”

De derby tegen Kortrijk Spurs zou in normale tijden kunnen rekenen op honderden toeschouwers, maar zover komt het zaterdag niet. “Ik hoop toch dat de derby een aangename wedstrijd wordt. Zowel voor ons als voor de toeschouwers die thuis zitten (de wedstrijd is via livestream te volgen op het YouTubekanaal van Kortrijk Spurs). Zo’n derby is toch altijd iets meer speciaal. Een match waarin iedereen net dat tikkeltje meer kan. Wij zijn de underdog, maar we zijn zeker niet van plan om Kortrijk iets cadeau te geven.”

Groot verschil met eerste landelijke

Het is een hele grote stap die moet gezet worden van eerste landelijke naar Top Division Women. “Het grootste verschil met vorig jaar is dat alles er sneller en harder aan toe gaat”, gaat T’Jollyn voort. “Dat is een van onze werkpunten als team, dat wij ook eens dat extra duwtje moeten durven geven.”

Ook al valt er dit seizoen eigenlijk niets te winnen of te verliezen, toch heeft T’Jollyn de nodige ambities voor de resterende wedstrijden. “We zijn zonder verwachtingen aan het seizoen begonnen, maar na onze prestaties van de voorbije weken hopen we dat we toch enkele matchen kunnen winnen tegen de lager geklasseerde ploegen. En misschien kunnen we zelfs eens verrassen tegen een van de topploegen. De prioriteit van dit seizoen blijft wel om iedere match te evolueren en stappen vooruit te zetten als team”, besluit T’Jollyn.