Marianne Vos, net als vorig jaar, primus in Essen: “In mijn eerste cross redelijk diep moeten gaan”

Geen Ceylin Alvarado, geen Denise Betsema, geen Lucinda Brand. De voorbije maanden domineerden deze drie Nederlandse rensters het crossgebeuren. Ook Sanne Cant liet deze manche van de Ethias Cross passeren. Landgenote Verdonschot startte uitstekend, maar moest de leiding snel afstaan aan Anna Kay, Yara Kastelijn en Marion Riberolle. Kastelijn versnelde, Kay pikte aan, even verder sloten ook Vos en Van Der Heijden aan. Riberolle viel weg door een lekke band. In de derde van vijf ronden liep de ketting van Kastelijn vast. De Nederlandse verdween uit koers. “Jammer voor Yara, want zij zat heel goed in de koers”, besefte winnares Marianne Vos.

Vos en Vas samen

Net als Vos sloot ook de Hongaarse kampioene Blanka Vas voorin aan. Vos en Vas trokken door. Vas maakte in de voorlaatste ronde een foutje waardoor Vos alleen aan de leiding kwam. De 33-jarige Nederlandse was er nooit echt gerust in, maar hield stand. “Ik ben echt diep moeten gaan”, benadrukte de renster van CCC-Liv. “Intussen weet ik wat te doen bij een wederoptreden in de cross. Ik merkte dat heel wat rensters met pech af te rekenen hadden. Zelf ben ik rustig gebleven. Vrij snel kreeg ik de kop van de koers in het vizier.”

Ook tweede en derde blij

Dan wachtte Vos het geschikte moment af. In de laatste hectometers werd ze niet echt meer bedreigd. Ook omdat Vas onderuitging. Perrine Clauzel pakte de tweede plaats. In het veldrijden de tweede podiumplaats van het seizoen voor de Française die voornamelijk in het mountainbiken actief is. “In de cyclocross is dit pas mijn tweede seizoen op dit niveau”, vertelde Clauzel. “Ik hoop in het veldrijden even goed te worden als in het mountainbiken.”

Haalde Clauzel in het seizoenbegin in het Zwitserse Steinmaur al eens een tweede plaats, voor de Nederlandse Inge Van Der Heijden was het in Essen de eerste podiumplaats dit seizoen. “Ik ben blij dat ik eindelijk op het podium sta, want door een voetletsel kende ik een moeilijk seizoenbegin”, klonk de 21-jarige Nederlandse enthousiast.