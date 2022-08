Margo Degraef wil beste niveau halen op EK

TafeltennisMargo Degraef (23) is bij de vrouwen de enige Belgische deelneemster aan het EK tafeltennis in München. Ze hoopt de komende dagen alvast haar beste niveau te halen. “In het enkelspel is de poules overleven de voornaamste doelstelling”, aldus Degraef.

In München start vandaag een Europees kampioenschap met negen verschillende sporten. Het concept werd vier jaar geleden geïntroduceerd, toen vond het evenement plaats in Berlijn en Glasgow. Tafeltennis, tevens een olympische sport, is er dit jaar voor het eerst bij. Bij de vrouwen is er één Belgische deelneemster: voormalig Belgisch kampioene Margo Degraef.

Als voorbereiding op het EK nam Degraef deel aan enkele toernooien van de World Tour. De resultaten waren wisselvallig. “Het was lang geleden dat ik nog zoveel toernooien heb gespeeld”, verduidelijkt Degraef. “Tijdens corona hebben de competities lang stilgelegen. Ik heb nu vier toernooien gespeeld om meer matchritme te verkrijgen in aanloop naar het EK. Er was veel concurrentie en ik heb wisselvallig gepresteerd. Het is soms frustrerend om na één wedstrijd al uit het toernooi te liggen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik zie een internationaal toernooi nog altijd als een mooie kans en ik kan daar ondertussen ook trainen met buitenlandse spelers. Het is vechten om te overleven, maar ik hou van mijn sport.”

Poules overleven

De tafeltenniscompetitie in München start op 13 augustus en loopt tot 21 augustus. Margo Degraef, de hoogst gerangschikte Belgische op de ranking, hoopt zich in Duitsland toch te kunnen tonen. “Ik sta momenteel 256ste op de wereldranglijst, dus echt hoge verwachtingen heb ik niet. Ik hoop alvast om de poules te overleven en daarna zien we wel. De loting is op zo’n toernooien ook vaak bepalend. Mijn beste niveau halen, is eigenlijk het belangrijkste doel voor mij. Natuurlijk wil ik alle wedstrijden winnen, maar als ik een hoog niveau haal zal ik al heel tevreden zijn.”

In het dubbelspel vormt Degraef een duo met Sofia-Xuan Zhang (Spanje). Met de Israëliër Michael Tauber zal ze actief zijn in het gemengd dubbelspel.

Grote sportfan

Degraef zal op dit multisport kampioenschap atleten uit andere sporten kunnen bewonderen. De Antwerpse kijkt er alvast naar uit. “Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Het is een soort van mini Olympische Spelen. Ik ben een grote sportfan, dus het zal zeer leuk zijn om andere atleten aan het werk te zien. Het is ook een mooie kans voor tafeltennis om wat meer in de kijker te komen.”