Marco Verheuge met KSC Dikkelvenne naar Gullegem: “Goed dat die match snel na verlies tegen Gent komt”

Defensief niet top

Drie punten betekent dat Gullegem ook nog maar één keer verloor, uit bij Eendracht Aalst. Thuis tegen leider Jong Cercle en Torhout en uit bij Erpe-Mere United speelde de West-Vlaamse ploeg gelijk. “Het is goed dat de match bij Gullegem snel komt”, benadrukte aanvoerder Marco Verheuge na de 4-5 tegen Gent. “We waren in defensief opzicht niet top tegen de Gentenaars. De eerste twee matchen hielden we de nul, woensdag slikten we plots vijf goals. Inderdaad, het was totaal niet nodig om deze wedstrijd te verliezen. Als er een ploeg mocht winnen, dan toch wij. De bezoekende doelman Bryan Londot pakte een paar keer uitstekend. En wij gaven het zelf weg.”

Ref niet op niveau

Verheuge stak na afloop de hand in eigen boezem. “Bij de vijfde tegengoal ga ik zelf in de fout”, gaf hij toe. “Bij een inworp wil ik me haasten. Ik zie Maxime De Smet teken doen, maar plots twijfelt hij. Zo ging mijn inworp fout. We hebben het vanavond zelf weggegeven. Het is niet mijn gewoonte om na een match de scheidsrechter te bekritiseren, maar voor hem was dit een niveau te hoog. Hij kon niet mee met het tempo, nam wat eigenaardige beslissingen en liet zich bij de penalty voor Gent overrulen door een lijnrechter die vijftig meter van de fase staat terwijl hij er stond op te kijken. Soit, met zeven op twaalf hebben we geen slechte start, maar er stak meer in.”