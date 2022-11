Marco Verheuge (KSC Dikkelvenne) scherp na vierde thuisverlies: “Als we uit onze fouten niet leren wordt het een moeilijk seizoen”

Te weinig

Na 21 minuten klommen de bezoekers via Mitu op voorsprong. Tien minuten voor de rust kopte Van Vaerenbergh een voorzet van Verheuge in, maar met een prachtige reflex voorkwam doelman Steelant (ex-Dikkelvenne) de 1-1. “Dennis Van Vaerenbergh doet alles goed, maar Quintijn Steelant redde magistraal”, vindt Verheuge. “Dat had de 1-1 kunnen zijn. Voor het overige was het bij ons vanavond te weinig. De laatste twintig tot dertig meter van het terrein hadden we iets te weinig creativiteit. Tegen een ploeg als Wetteren mogen wij niet verliezen. Maar vanavond waren we niet allemaal top. Dat is spijtig. Als we deze wedstrijd winnen kamperen we de rest van het seizoen in de middenmoot. Dan zetten we Wetteren op zeven punten. Nu komen zij op één punt en moeten we weer achterom kijken. Mentaal een groot verschil!”