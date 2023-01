Marco Vanderpoorten pakt onbedreigd Oost-Vlaamse titel: “Focus ligt nu op BK in Brussel”

VeldlopenZondag werd in Zottegem het Oost-Vlaams kampioenschap veldlopen georganiseerd. Op een bijzonder zwaar en modderig parcours voelde Marco Vanderpoorten zich ontzettend in zijn sas en liep hij met overwicht naar zijn eerste provinciale titel bij de senioren. Bij de vrouwen ging het goud naar Katrijn Vande Riviere.

Marco Vanderpoorten (22) kende een zeer sterke seizoenstart met mooie prestaties in Mol en Roeselare. Op het EK in Turijn mocht de atleet van AC Hamme de ambitie koesteren om bij de beloften binnen de top twintig te finishen. Jammer genoeg werd hij enkele dagen voor dat kampioenschap ziek en kon hij zo zijn kansen niet ten volle verdedigen. “Het was heel ongelukkig dat het net op dat moment fout liep”, zegt hij. Dat zijn echter zaken waar je als atleet mee moet leren omgaan en waaruit je alleen maar kan leren. Na afloop van het kampioenschap heb ik toch een tiental dagen niet kunnen trainen en daardoor heb ik toch wat trainingsachterstand. Maar goed, ik heb de knop kunnen omdraaien en de focus ligt nu helemaal op de rest van het seizoen”, zegt hij.

Op het provinciaal kampioenschap kreeg Vanderpoorten alvast een parcours naar zijn hart voorgeschoteld met heel wat hoogtemeters en veel modder. “Daar hou ik inderdaad van en ik heb me ook enorm kunnen uitleven. Ik had al snel een klein gaatje op Ward Oosterlick en die voorsprong heb ik stelselmatig uitgebouwd. Ik heb zonder forceren gewoon mijn tempo gelopen en uiteindelijk was het verschil toch nog behoorlijk groot. Dit was trouwens mijn eerste provinciale veldlooptitel bij de senioren”, gaat hij verder.

Volgend weekend staat de CrossCup-manche in Hannuit op het programma, maar die wedstrijd laat de Hammenaar links liggen. “Ik kan de extra trainingsweek goed gebruiken met het oog op de rest van het seizoen. Ik ben nu eindelijk terug wat op niveau aan het komen, maar er is nog een lange weg te gaan. Ik hoop vooral op mijn best te zijn op het Vlaams en het Belgisch kampioenschap”, besluit hij.

Katrijn Vande Riviere

Ook bij de senioren vrouwen kregen we geen spannende wedstrijd te zien. Katrijn Vande Riviere (32) koos van bij de start het hazenpad en, net als Vanderpoorten, vergrootte ze ronde na ronde haar voorsprong op haar concurrenten. “Ik ben uiteraard blij met deze titel, maar, laat ons eerlijk zijn, de beste Oost-Vlaamse atletes zoals Lisa Rooms en Eline Dalemans waren hier niet aanwezig. Volgend weekend volgt Hannuit en dat zal een ander paar mouwen worden. Ik zal meteen terug met de voetjes op de grond staan, maar dat is niet erg. Het zal deugd doen om opnieuw tegen de toppers te mogen lopen. Daar zal ik beter van worden”, zegt de atlete van AS Rieme.

