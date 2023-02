Marco Hertveldt moet met KVK Ninove de rug rechten na plotse dood van voorzitter: “Alleen al voor Patrick moeten we winnen”

Voetbal eerste nationaleKVK Ninove heeft enkele moeilijke dagen achter de rug. Het plotse overlijden van voorzitter en sterke man Patrick De Doncker zorgde zowel bij spelers, supporters als entourage voor veel emoties. Dinsdag, de dag van zijn overlijden, werd er door de A-kern niet getraind. De groep had veel meer nood aan een goed gesprek, dan aan een doorgedreven training. De spelersgroep doet er ondertussen alles aan om in het slechte nieuws een drive te vinden om mee te nemen naar het belangrijke degradatieduel van zaterdagavond tegen Hoogstraten.

Na de zege van vorig weekend op Mandel leefde Ninove even op een wolk. De eerste zege in drie maanden tijd zorgde ook bij voorzitter Patrick De Doncker voor een aangewakkerd geloof in het behoud. Helaas zorgde een hartaderbreuk er dinsdagochtend voor dat de Ninoofse sterke man plots overleed. “Doordat ik in het bedrijf van Patrick werkzaam ben en ik nauw samenwerk met zijn broer Dirk kreeg ik het bijzonder droevige nieuws als één van de eersten binnen. Iedereen op de werkvloer keek elkaar vol verbazing aan. Je gelooft zoiets niet meteen en ook binnen de spelersgroep werd vol ongeloof gereageerd”, vertelt Marco Hertveldt.

Volledig scherm Het overlijdensbericht van Patrick De Doncker. © RV

Even werd er geopperd om de wedstrijd van zaterdagavond naar een later tijdstip te laten verschuiven, maar van dat idee werd snel afgestapt. “Moest Patrick op zaterdag begraven worden, had dit logisch geweest. Nu zijn begrafenis op dinsdag staat gepland, zou hij het zelf ook gewild hebben dat we zouden spelen”, aldus Hertveldt.

Toekomst

De Doncker was niet alleen voorzitter, hij was ook een belangrijke geldschieter voor de club. Dat zijn dood vraagtekens oproept over de toekomst van de club lijkt logisch. De andere sterke man, Gunther Van Der Perren, gaf al eerder aan dat de tering naar de nering zal moeten gezet worden. “Dat er vragen zijn over de sportieve toekomst, daar moeten we nu niet mee bezig zijn. Wat nu vooral telt, is het menselijke aspect. De rest zien we later wel”, gaat Hertveldt verder.

Hij is ervan overtuigd dat de Ninoofse spelersgroep zaterdag niet met flanellen benen aan de aftrap zal verschijnen voor het belangrijke degradatieduel tegen concurrent Hoogstraten. “De dood van Patrick zal voor een bijkomende drive zorgen. We willen winnen en die zege aan hem kunnen opdragen.”

