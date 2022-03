Marcel Van Mele gaat met VW Hamme in Lede op zoek naar plaats in top vijf: “We groeien opnieuw op alle gebied”

Ondervoorzitter Marcel Van Mele is blij dat Vigor Wuitens opnieuw naar de toekomst kan kijken. “We mogen heel tevreden zijn over deze campagne. We groeien opnieuw op alle gebied en dan heb ik het niet alleen over het sportieve van de eerste ploeg op het terrein. Volgend seizoen komt er een nieuwe hoofdsponsor bij, maar daarover zal de club later meer berichten. Sponsoring kan trouwens in brede zin bekeken worden. Deze week kregen we van de firma Van Haute een tractor van 12.000 euro ter beschikking. Een tractor? Toch wel, dit is heel belangrijk voor ons. We hebben drie synthetische terreinen die een meerwaarde zijn voor de club, maar die ook onderhouden moeten worden. In het verleden moesten we iemand inhuren voor het onderhoud die daar ook nog eens weinig tijd voor had. Dat kostte ons een bom geld. Nu kunnen we samen met de gemeente zelf zorgen voor het onderhoud. Het is een tekenend voorbeeld voor onze wederopstanding.”