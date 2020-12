Marc Wellens (Victory): “Onze vrouwen hockeyen nu vanuit eigen kracht en betalen soms leergeld”

Bij de Edegemse hockeyclub Victory heerst al enkele jaren een stevige dynamiek. Voor het derde jaar op rij telt Victory het meeste leden van alle Belgische hockeyclubs en het vrouwenteam staat in de Eredivisie zeer dicht bij deelname aan de play-offs. Marc Wellens is een gelukkige bestuurder.

“De laatste jaren hebben we onze club zien transformeren”, zegt Marc Wellens, directeur operationele zaken en verantwoordelijke topsport van Victory. “We tellen nu bijna 1700 spelende leden en zijn op het vlak van aantal leden inderdaad nummer één in België. Voor de oefenjeugd zitten we zelfs met wachtlijsten. Het moet mogelijk zijn om te groeien tot 2000 leden, maar kwaliteit bieden blijft wel onze voornaamste taak. Of we in de toekomst kunnen uitbreiden ? Als de toename blijft aanhouden, bekijken we wat we kunnen doen. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen.”

Trots op clubhuis

Vernieuwen deed Victory trouwens recent met de opening van het nieuwe, ruime clubhuis. “En daar zijn we heel trots op”, zegt Wellens. “Net als voor iedereen is het uiteraard ook voor ons een jammere zaak dat we in dit coronajaar nog niet veel van het clubhuis konden genieten. De lidgelden bedragen zowat veertig procent van ons werkingsbudget. Het overige, zoals bar, events, toernooien en sponsoring, is in grote mate weggevallen.”

Richting play-offs

Op sportief vlak zorgen de vrouwen dit seizoen voor een frisse wind in de Eredivisie. De meisjes van de nieuwe Nederlandse coach Martin Van de Rakt stonden na acht speeldagen zelfs op een tweede plaats, maar een recente één op negen verwees hen nu naar plek vijf. Woensdag nog ging een inhaalmatch tegen een sterk Braxgata met 0-4 verloren. Met nog twee speeldagen op de affiche mag een plek in de play-offs Victory echter niet ontglippen.

Vaste waarde worden

“We wonnen de eerste wedstrijd van het seizoen op het veld van Antwerp en dat gaf een boost”, zegt Wellens. “Niet vergeten dat we met een aantal zeer jonge speelsters aantreden. Soms betalen we nog leergeld. Het team is erin geslaagd om met een ‘hoge push’ vanuit eigen sterkte te hockeyen. Dat vergt veel fysieke kracht. Onze coach zette de juiste spelers op de juiste plaats en maakte samen met zijn staf goede tactische beslissingen. De top acht na de eerste ronde was het voornaamste doel en daar staan we nu dicht bij. In de toekomst moet het met ons vrouwenteam de ambitie zijn om telkens voor de play-offs te gaan. De voorbije jaren waren we al blij met een plaats in de veilige middenmoot.”

Mannen in Nationale 1

De mannen van Victory, die in Nationale 1 uitkomen, liggen wegens corona helemaal stil. “Onze mannen speelden enkele ongelukkige matchen en kenden jammer genoeg een mindere competitiestart”, besluit Wellens. “Met onder meer Koen Bakhuis van Dragons versterkten we ons kwalitatief. Het blijft nu afwachten wanneer onze mannen weer in actie kunnen komen.”

