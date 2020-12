Marc Verbeeck wil in 2021 vijftien koersen organiseren: “De passie voor de fiets blijft nog altijd even groot”

Als zaakvoerder van Vermarc Sport en zoon van ex-prof Frans Verbeeck kreeg Marc Verbeeck het wielrennen met de paplepel mee. In 2021 wil hij vijftien koersen organiseren in verschillende leeftijdscategorieën. “Toen deze zomer de ene koers na de andere werd afgelast, wou ik het wielrennen niet in de steek laten. Recreatief fiets ik in het weekend nog altijd mijn honderd kilometer. Wat is er plezanter dan met vrienden de baan op te gaan? Ik vond dat we iets moesten terug doen voor onze sport. Dat resulteerde in de GP Vermarc in Rotselaar. Het was de eerste (prof)wedstrijd na de lockdown. De aanzet was gegeven. Nadien volgde steun aan de Ronde van Vlaams-Brabant.”