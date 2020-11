Marc Sempels strandt op 1 seconde van Europese masterstitel (60+) halve marathon

In tijden waarin landen één voor één opnieuw in lockdown gaan, is het een half mirakel dat het EK masters nog doorging. “Het is bijna ongelofelijk dat het EK nog plaatsvond”, beseft Marc Sempels. “Aanvankelijk stond het EK in het voorjaar gepland, dan werd het naar het najaar verschoven. Maar de covidsituatie verslechterde, het werd strenger en strenger. Het net sloot zich stilaan. Madeira stond op code oranje. Er waren veel variabelen. Wilde de organisatie het nog toelaten? Zouden er beperkingen komen? Dan moest ik nog een negatieve Covid-test voorleggen, maar uiteindelijk is het toch kunnen doorgaan.” Het werd een zware onderneming. “Het was warm: 26 graden. Het parcours viel ook tegen: glooiend en best zwaar. Dat speelde niet in mijn nadeel en ik kan wel tegen de hitte. Maar het tempo dat ik wilde lopen was niet aan de orde. Het werd eerder een tactische strijd.”

“Verloren in de sprint.”

Na 21,1km in 1u25.30 scheidde 1 seconde hem van de Spaanse winnaar. “Ik heb 20km samengelopen met een Spanjaard in mijn achterzak. Toen hij de laatste kilometer versnelde, kon ik aanvankelijk mee. In de laatste honderd meter perste hij er nog een stevige spurt uit en ik kon hem niet bijbenen. Ik voelde een beetje ontgoocheling, want zulke kansen komen niet veel. Dat neem niet weg dat ik heel content mag zijn. Het was gewoon net niet.” De master haalde in september en oktober een mooi niveau. Hij pakte nog zilver op het BK 10km op de weg en brons op het BK 10.000m en het BK 5000m in zijn leeftijdsklasse. “Uiteindelijk heb ik de voorbije maanden nog drie BK’s kunnen lopen: de 5000m op de piste, de 10.000m op de piste en de 10 km op de weg. Normaal loop ik in het najaar een marathon. Maar omdat de najaarsmarathons wegvielen koos ik al snel de kaart van het snellere werk en dat heeft me ook geholpen op die halve marathon. Na het BK 10km in Lokeren, waar het erg goed ging, begon het vertrouwen ook te groeien en begon ik te geloven in mijn medaillekansen op het EK. Maar nu mag de riem er toch een tijdje af. Daarna kan ik weer opbouwen.”