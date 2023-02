Marc Leroy wordt nieuwe trainer van Leeuw Brucom: “Het is een leuke uitdaging om Tony Paridaens op te volgen”

Voetbal Tweede provinciale AMet een zevende plaats in tweede provinciale A voldoet Leeuw Brucom perfect aan de verwachtingen. De ploeg is al jaren een vaste waarde in de reeks en dat is prima. Het voorbije decennium was Leeuw Brucom de ploeg van Tony Paridaens. Daar komt verandering in. Na dit seizoen neemt Marc Leroy zijn taken over als trainer.

Ook voor Marc Leroy kwam de ‘overname’ enigszins verrassend. “Ik dacht dat ik al op voetbalpensioen kon gaan (lacht). Deze winter kwam Leeuw Brucom plots op de proppen. In het begin van het seizoen heb ik de afscheidsmatch van Stefan Berth gezien. Nadien zag ik Leeuw Brucom nog eens aan het werk op het veld van mijn ex-club Beersel-Drogenbos. Daar vertelde het bestuur mij dat ze kortelings eens zouden afspreken. Uiteindelijk bleek dat ze me vroegen om trainer te worden volgend seizoen. Het is een leuke uitdaging om Tony Paridaens op te volgen. De voorbije veertien jaar was hij – op een korte periode bij Kester-Gooik na – steeds aan de slag bij Leeuw Brucom. Tony blijft trouwens bij de club betrokken, maar dan als sportief verantwoordelijke.”

Lembeek

Als speler voetbalt Marc Leroy zijn hele carrière bij Avenir Lembeek. “Daar begon ook mijn trainersloopbaan. Ik volgde Piet Demol op en kon het behoud in tweede provinciale afdwingen. Nadien trok ik naar Beersel-Drogenbos B. Met die ploeg promoveerde ik naar derde provinciale. Er was sprake dat Beersel-Drogenbos zou stoppen. Iedereen vertrok. Ik ook. Nadien bleek dat de club toch verder zou werken. Ik kwam uiteindelijk in Huizingen terecht. Daar bleef ik drie seizoenen en werd de promotie van derde naar tweede provinciale afgedwongen. Hetzelfde kon ik nadien bereiken met Dilbeek. Lembeek was mijn laatste club als trainer. Ik nam de zaken over, toen de club één op dertig had. Toch konden we ons opnieuw redden. Leeuw Brucom wordt dus mijn vijfde club.”

Doelstelling

Welke doelen heeft Leeuw Brucom? Marc Leroy is duidelijk. “We willen in de eerste plaats een stabiele, gezonde club zijn in tweede provinciale. We mikken dus op de goede middenmoot. De rest is mooi meegenomen. Veel transfer moeten er niet verwacht worden. Lorenzo Vander Gucht komt over van Kester-Gooik. Eén of twee spelers zullen stoppen. Het is de bedoeling om vijf tot zes jeugdspelers op te nemen in de A-kern. De tweede ploeg doet het momenteel uitstekend in vierde provinciale. Een aantal van die jongeren moeten zeker de overstap kunnen maken naar de eerste ploeg.”