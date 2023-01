Marc Janssens met Krijnen Malle tegen Charleroi: “Seizoen verloopt moeilijker dan verwacht”

“Ik geef toe dat ik een sterker Malle in gedachten had. Het seizoen verloopt moeilijker dan verwacht. Onze start was inderdaad in orde, maar nadien werkten we een hobbelig parcours af. Versta me niet verkeerd, het was niet allemaal kommer en kwel. Onze bekercampagne was prima. Hopelijk zorgen we vrijdag voor een stunt (in de competitie verloor Malle recent met 3-6 van Charleroi, red.). Makkelijk wordt dat evenmin. De Carolo’s staan niet voor niets op de derde plaats. We verloren vaak met slechts één of twee doelpunten verschil. Dat toont aan dat Malle weg degelijk meespeelde. Tegen Antwerpen gingen we met 9-3 onderuit. De buitenwereld denkt dan dat we weggeblazen werden. Dat beeld klopt niet. Onze eerste helft behoorde alleszins tot het betere werk dit seizoen. De top acht speelt de play-offs. We moeten realistisch zijn. Dat wordt lastig, al zijn de verschillen onderaan niet groot. We moeten in de terugronde snel punten pakken. Vorig jaar lukte ons dat. Toen kwamen we tot de laatste speeldag in aanmerking om de eindronde te halen. Daar moeten we ons aan spiegelen.”