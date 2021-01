Marc Herremans trekt volop kaart van Athletes For Hope: “Sportieve prestaties en geld inzamelen voor goed doel”

BASKETBAL euromillions league Phoenix Brussels kan niet stunten tegen sterk Okapi Aalst

10 januari Phoenix Brussels is er niet in geslaagd om tegen Okapi Aalst een tweede thuisoverwinning in deze competitie binnen te halen. De ploeg speelde weliswaar met inzet, maar kon niet op tegen de ervaring en het talent van de Ajuinen. Een 78-87-nederlaag was het gevolg.