Marc Grosjean voor het eerst in dug-out SK Deinze: “Fouten inzake mentaliteit ga ik niet aanvaarden”

Wellicht geen tabula rasa in de basiself van SK Deinze. “Want er zijn niet veel mogelijkheden om te veranderen, enkele belangrijke spelers zijn out”, verwijst Grosjean naar de afwezigheid van Kenneth Schuermans, Jur Schryvers, Mamadou Koné, Gonzalo Almenara en Rousseau De Poorter. Ook doelman Adrián Ortolá is buiten strijd. Op training verdraaide hij z’n knie. Voor het eerst dit seizoen zit William Dutoit in de wedstrijdkern. “Een man met veel ervaring”, aldus Grosjean die vermoedt dat het letsel van Ortolá niet van lange duur is.

In de loop van de week mocht bijna elke speler even passeren in de kleedkamer van de nieuwe trainer van SK Deinze. “Een gesprekje met van mijn kant uit drie of vier vraagjes”, verduidelijkt Grosjean. “Met driekwart van de spelers had ik een individuele babbel. We hebben deze week ook veel beelden bekeken. Ik ga proberen om de spelers te plaatsen op de positie die best bij hun mogelijkheden past. Binnen het tactische plan wel te verstaan.”

Krijgers

Maar er zit geen echte rechtsachter in de kern en ook geen diepe spits. “Klopt, we hebben niet de ideale oplossing voor alle posities”, geeft de Luikenaar toe. “Tegen de beloften van Standard wil ik vooral veel geestdrift en mentaliteit zien. Jongens die knokken, die bij balverlies hard werken en die bij balbezit uitvoeren wat ik gevraagd heb. Ik besef heel goed dat er nog fouten zullen worden gemaakt. Daarover maak ik me geen illusies. Maar fouten op het vlak van mentaliteit ga ik niet aanvaarden. Ik hoop dat iedereen beseft in welke moeilijke situatie we ons bevinden.”

Want de oranjehemden staan samen met Jong Genk op de laatste plaats. “Deze week probeerde ik zo duidelijk mogelijk te zijn”, benadrukt Grosjean. “Over wat we deze week in vijf trainingen deden ben ik tevreden. Over het algemeen heb ik het gevoel dat de zaken die ik aanreikte binnengekomen zijn. Automatismen zullen er nog niet zijn. Ik wil vrijdagavond vooral krijgers zien.”