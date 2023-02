Marc Grosjean (T1 SK Deinze): “Winnen van RSCA Futures met drie goals verschil zal niet nodig zijn”

voetbal jupiler pro league Radoslaw Majecki (Cercle Brugge) ook in Leuven op punten­jacht: “Wij strijden altijd tot aan het gaatje”

Met 34 punten zit Cercle Brugge dicht bij het totaal dat door coach Muslic al een tijdje wordt vooropgesteld om zekerheid over het behoud te verwerven. Stilaan bekennen ze bij de Vereniging echter kleur: een plaats in de Europe Play-Offs, dàt is de ware ambitie. Ook van Radoslaw Majecki, de doelman die door moederclub AS Monaco naar Brugge werd gedirigeerd om stappen te zetten in zijn ontwikkeling. En dat doet de Pool steeds nadrukkelijker.

9 februari