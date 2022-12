Marc Grosjean (T1 SK Deinze): “Winnen op Lommel is het doel, maar we mogen er zeker niet verliezen”

“De match in Lommel is een beetje te vergelijken met die in Virton een paar weken geleden”, weet Grosjean. “Dat was mijn tweede wedstrijd bij deze club. Verloren we in Virton stonden we laatste. Gelukkig ziet de situatie er enkele weken later helemaal anders uit. We tellen drie punten minder dan Lommel. Als we zondag winnen zijn we echt in de running voor een plaats in de top zes. Verliezen we in Lommel lopen de Limburgers op ons zes punten uit. Met nog vijf matchen te gaan wordt het in dat geval bijzonder complex om nog terug te keren. We gaan zondagavond vol voor de zege, maar mogen vooral niet verliezen.”