Marc Grosjean (T1 SK Deinze) na 2-1-zege tegen Lierse Kempenzonen: “Topmatch waarin we meer dan drie punten wonnen”

De studieronde duurde lang. Toen ref Debeuckelaere op de buitenkant van de rechthoek een strafschopfout van De Schryver op Dansoko zag sloeg het vuur in de pan. De Belder kreeg de elfmeter niet voorbij Delanghe. Acht minuten later scoorde de Deinse spits in veel moeilijkere omstandigheden wel. Met een wereldgoal bracht Schouterden de stand vijf minuten na de hervatting gelijk, maar bij een goeie actie van Vansteenkiste en Balaj kon Bafodé Deinze weer op voorsprong tillen. Even later kreeg De Ridder een tweede gele kaart. Met tien tegen elf hield Deinze toch stand.

“Van onze kant was dit een topwedstrijd”, benadrukte trainer Marc Grosjean die sedert hij in Deinze arriveerde prachtige cijfers – tien op twaalf plus kwalificatie voor de achtste finales van de Beker van België - haalde. “In deze wedstrijden hebben we diverse kwaliteiten laten zien. De eerste tien minuten van de match waren nog redelijk moeilijk, maar daarna werden we de betere ploeg. Ik vond dat er veel kwaliteit in ons voetbal stak. Maar ook de mentaliteit was top. Als je kort na een gemiste strafschop toch kan scoren, dan zit het in de hoofden van iedereen goed. We hebben ons snel over die tegenslag kunnen zetten.”

Toch viel de gelijkmaker. Bezoeker Schouterden trapte de bal vanuit de middencirkel over doelman Miras tegen de netten. “Een magnifiek doelpunt”, vond ook Grosjean, al was het een tegengoal. “Met nieuwe voorsprong zetten we ons ook heel snel over deze tegenslag.”

Rode kaart

Door de uitsluiting van De Ridder moest Van Landschoot de rol van de centrale middenvelder overnemen. In de slotfase viel de gelijkmaker, maar de scheidsrechter zag een fout op doelman Miras. Dus bleef het 2-1. Waardoor Deinze nu de zesde plaats – de eerste zes ploegen spelen play-off voor promotie naar 1A – deelt met Lommel. “Deze club en deze selectie hoort thuis in de eerste helft van het klassement: vandaag hebben we eigenlijk meer dan drie punten gewonnen”, verwees Grosjean naar de mentale sterkte van zijn ploeg.

Deinze: Miras, Staelens, Prychynenko, Quintero, Vansteenkiste, De Ridder, Hendrickx, Balaj (72’ Carcela), Dansoko, Van Landschoot, De Belder (87’ Blondelle).

Lierse: Delanghe, De Schrijver (81’ Libert), Raemaekers, Pupe, Laes (81’ Poelmans), Van Acker, De Schryver, Vekemans (81’ Gillekens, Walbrecq (76’ Brebels), Rocha, Schouterden.

Doelpunten: 36’ De Belder (1-0), 50’ Schouterden (1-1), 53’ Dansoko (2-1).

Geel: De Ridder, Balaj, Laes, Quintero, Van Acker, Vansteenkiste.

Rood: 60’ De Ridder (2x geel).