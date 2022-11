Marc Grosjean (T1 SK Deinze) laat vaste waarden tegen Eupen rusten: “Deze week focus op match bij Jong Genk”

voetbal beker van BelgiëTwee opdrachten voor SK Deinze deze week. Dinsdagavond ontvangen de oranjehemden in de Dakota Arena eersteklasser Eupen in het kader van de Beker van België. Zaterdagnamiddag wacht een trip naar de Cegeka Arena voor een zespuntenwedstrijd bij Jong Genk.

“Voor Deinze een soort Champions League-week, iets wat we niet gewoon zijn”, weet trainer Marc Grosjean. “Met het feit of de bekermatch tegen Eupen past of niet past moeten we niet bezig zijn. Op Virton deden de spelers wat moest. Sommigen zijn heel diep gegaan om die eerste uitzege vast te houden. We hebben ook wel wat probleempjes in de kern, want vier of vijf spelers zullen voor de winterstop niet meer spelen.”

Waarmee Grosjean verwijst naar Jur Schryvers, Kenneth Schuermans, Rousseau De Poorter en Gonzalo Almenara. De kans dat Liam Fraser voor de winterstop niet meer terugkeert naar Deinze is niet onbestaande. Hij speelt deze week met Canada een oefeninterland. “Ofwel keert Liam zondag terug, ofwel reist hij met de Canadese nationale ploeg door naar het WK in Qatar”, gaat Grosjean voort. “Uiteraard hoop ik voor hem dat hij de WK-selectie haalt. Voor ons is zijn afwezigheid uiteraard minder aangenaam.”

Rust voor Dansoko

Tegen Eupen zal Bafodé Dansoko niet spelen. “Omdat hij met enkele lichte kwaaltjes af te rekenen heeft, is het beter hem even te laten rusten”, aldus Grosjean. “Hij zal ook niet op de bank zitten. Moesten we hem verliezen zou dat heel erg zijn. Het is ook niet zeker dat Denis Prychynenko zal spelen. Op Virton liep hij wat averij op waardoor hij zich voorlopig beperkte tot wat werk in de fitness. Tegen Eupen zullen een paar andere jongens spelen. Voor mij een kans om te ontdekken wat ze in hun mars hebben. Ik hoop dat ze bevestigen wat ze op training laten zien. Zij kunnen tonen dat we op hen kunnen rekenen als het nodig is. We gaan Eupen proberen kloppen, maar deze week ligt de focus op de hyperbelangrijke wedstrijd bij Jong Genk.”

Vermoedelijk zal ook Eupen spelers laten rusten, want de Panda’s spelen zaterdagavond bij Zulte Waregem een zespuntenmatch, de laatste voor de competitie in 1A wordt onderbroken voor de Wereldbeker. “Voor Eupen is de timing van deze bekerwedstrijd nog wat complexer dan bij ons”, benadrukt Grosjean. “Al merk ik dat het belang van de Beker van België de laatste jaren veel kleiner is. Door te beslissen dat de kleintjes niet meer thuis mogen spelen tegen een eersteklasser werd de magie van de Beker weggenomen.”

