Marc Grosjean (T1 SK Deinze): “Beveren, dat is één kans, één goal en niet twee kansen, één doelpunt”

voetbal CPLMogen we het de maand van de waarheid noemen? SK Deinze bekampt voor de winterstop thuis Beveren en Beerschot en trekt tussendoor naar Lommel. Wedstrijden tegen de nummers twee, één en zes in de tussenstand. De oranjehemden staan naast de Limburgers op plaats zes.

Voor de partij van zondagavond (18 uur) tegen Beveren recupereert trainer Marc Grosjean zowel centrale verdediger Teo Quintero als middenvelder Steve De Ridder. William De Camargo is out voor de rest van dit kalenderjaar. Hij liep een meniscusletsel op, maar wacht nog een tweede diagnose af. Uit bij SL 16 kreeg Jannes Vansteenkiste twintig minuten voor tijd rood. Een te zwaar verdict vond iedereen, maar de linksachter werd toch één speeldag geschorst en kreeg ook één speeldag voorwaardelijk. Heel vreemd!

“Die rode kaart was belachelijk”, vindt Grosjean. “Triestig zelfs. Het gebeurde net voor onze dug-out. De scheidsrechter floot niet eens, maar ik hoorde de vierde ref zeggen ‘rood’. Terwijl hij de speler in kwestie (Anisse Brrou, red.) zelfs niet raakte. De man die op de grond lag was met ons aan het lachen. Ik ging er ook van uit dat de uitsluiting zou volstaan, maar de bond dacht er anders over. In beroep gaan is moeilijk, want dan heb je altijd het risico dat het een schorsing van twee speeldagen wordt.”

Geen schrik

Dus geen verzet tegen de strafmaat. Vansteenkiste mist de thuismatch tegen Beveren. Vermoedelijk zal hij op linksachter worden vervangen door Christophe Janssens. “Bij mijn aanstelling hier in Deinze koos ik voor Jannes, vooral omdat ik hem kende”, gaat Grosjean verder. “Christophe kende ik minder. Ik was verrast toen hij mij vertelde dat hij eigenlijk uit de buurt van Bergen komt. We hebben het geluk dat we twee goeie linksachters en drie goeie rechterflankverdedigers hebben. Wat de match tegen Beveren betreft heb ik wat Christophe Janssens betreft geen schrik. Als hij speelt zoals in de bekermatch tegen Eupen is er geen probleem.”

Voor de Deinse defensie is het uitkijken naar Mbokani die in de heenmatch inviel en vijf minuten voor tijd de 2-1 maakte. “Eén kans, één goal, dat is Beveren”, beweert Grosjean. “Niet twee kansen, één goal. Beveren verstaat ook de kunst om een individuele of tactische fout van de tegenstander onmiddellijk af te straffen. Individueel zijn ze tot heel veel in staat. Zondag gaan we defensief, zowel individueel als collectief, goed moeten zijn.”

