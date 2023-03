Marc Grosjean (SK Deinze): “Niet zeker dat spelers die onder contract liggen hier volgend seizoen nog zullen zijn”

Te veel spelers

Iedereen zal, te beginnen zaterdagnamiddag uit bij rode lantaarn Virton, engagement moeten tonen. Ondanks het missen van de top zes blijft SK Deinze in de toekomst focussen op promotie naar 1A. “Volgend seizoen willen we bij de eerste drie eindigen”, benadrukte Grosjean. “Daarvoor is een kwaliteitsinjectie nodig. Deze spelersgroep gaan we niet volledig behouden. Zestig tot zeventig procent van de huidige groep wel. We gaan op zoek naar een goed evenwicht. We hebben geen zes defensieve middenvelders nodig. In de huidige kern zijn er te veel spelers voor één positie, te weinig voor een andere positie. Woensdag had ik op training 26 spelers. Dat is een probleem.”