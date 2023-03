Marc Grosjean met SK Deinze naar FCV Dender: “Na trainerswissel ploeg met een andere stijl”

Voorzitter Luc Janssen (Belisia): “Soms moet je ook eens durven terugblik­ken. Kijken vanwaar je komt en tevreden zijn met wat je hebt”

Het waren pittige weken, waarbij tegenvallende resultaten en de onrust om de mogelijke komst van Stijn Vreven als nieuwe coach, wel hand-in-hand leken te gaan. Als altijd heb je dan iemand nodig om op terug te vallen; de hoeksteen als het ware naar een volgende stap. Voorzitter Luc Janssen, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf, roept dan ook op, om in alle rust en sereniteit een reflectie te maken. “Ik begrijp best dat mensen in alle emoties wat ongemakkelijk worden bij de resultaten van de laatste weken. Alleen, de wereld is tot dusver nooit gestopt bij een nederlaag. Vergeet niet waar deze club stond dik anderhalf jaar geleden en welk parcours we hebben afgelegd. Daar mogen we best trots op zijn!”