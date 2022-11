Marc Grosjean met SK Deinze naar ex-club Virton: “Belangrijke match, maar niet beslissend”

Speeldag twaalf en dertien worden voor SK Deinze bepalend. Met positieve resultaten in Virton en Genk wordt de top zes opnieuw mogelijk. Wordt het geen zes op zes zal het voor de rest van het seizoen knokken worden om de laatste plaats te ontlopen. In Virton kan trainer Marc Grosjean geen beroep doen op Liam Fraser. De Canadees pakte tegen SL 16 zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Bovendien werd hij opgeroepen voor een oefeninterland tegen Bahrain (11/11). Van de geblesseerden – Kenneth Schuermans, Jur Schryvers, Mamadou Koné, Rousseau De Poorter, Gonzalo Almenara en Adrian Ortolá - keert voorlopig niemand terug. Vrijdagnamiddag vertrok de staf met twintig spelers naar Virton. Met onder meer Ilian Yamna Mhand, actief bij de U21.

Extra gesprekken

“Als je de verplaatsing naar Virton niet op deze manier doet, vertrek je beter niet”, beweert trainer Grosjean. “Op hotel maak ik van de gelegenheid gebruik nog even met twee of drie jongens individueel te spreken. Dan is mijn toer van de spelersgroep rond. Voor mij zijn dat interessante momenten. Zaterdag doen we na het ontbijt een wandeling van een halfuurtje, nadien geef ik de theorie en rijden we naar het stadion.”

Onvoorspelbaar

Grosjean heeft een verleden bij de Luxemburgse club, intussen vier jaar geleden. Hij kent de sfeer in Stade Yvan Georges als geen andere. “Toch wel een beetje speciaal daar”, weet de Luikenaar. “Een klein terrein, het veld is geen topkwaliteit, de sfeer is er met twee- tot drieduizend supporters altijd heel warm. Uiteraard hebben we de tegenstander zo goed mogelijk proberen analyseren. In vergelijking met SL 16 is Virton een ploeg met veel maturiteit, met heel wat ervaren spelers, met individueel veel kwaliteiten, een mooie mix van techniek en kracht met veel atletische mogelijkheden. Het collectief staat bij Virton nog niet op het niveau van de individuele kwaliteiten. Het is vooral een onvoorspelbare ploeg. De match van zaterdagnamiddag is belangrijk, maar nog niet beslissend. Na Virton zijn er nog veel wedstrijden.”

Selectie: Miras, Dutoit, Elyn, Staelens, Prychynenko, Quintero, Vansteenkiste, Blondelle, El Bouchataoui, Hendrickx, Carcela, De Ridder, Van Landschoot, De Belder, Dansoko, Balaj, Janssens, Mhand, Spegelaere, De Camargo.

