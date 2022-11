Marc Grosjean met Deinze tegen Lierse Kempenzonen: “Onze verdedigers kunnen tonen dat ze er staan”

“We zullen zondagnamiddag een echte wedstrijd niveau 1B spelen”, beseft Grosjean. “Het wordt een goeie test tegen een ploeg uit de top van het klassement. Na die negentig minuten gaan we kunnen evalueren. Lierse is een ploeg die lijkt op de onze. Ook zij hebben spelers met ervaring, ook zij beschikken over enkele jonge Belgische spelers en een aantal buitenlanders. Zondag gaan we ons niveau kunnen evalueren.”

Op het Lisp was Deinze kansloos (4-1). “Jawel, ik heb die match gezien en ook een analyse gemaakt”, aldus Grosjean die een maand geleden trainer van de oranjehemden werd. “Deinze toonde toen twee gezichten. In de eerste helft waren er kansen om het verschil te maken, maar dat gebeurde niet. Na de rust ging Lierse over Deinze. Volkomen volgens het beeld van de eerste helft van de competitie. Ik vond dat we vorige week zaterdag bij Jong Genk in het laatste kwartier vol voor de winst gingen. Dan waren we echt dominant, maar de goal viel niet. Vandaar een lichte ontgoocheling na negentig minuten. Toch keerden we ook met een gevoel van voldoening terug. Op het veld van een rechtstreeks concurrent in het klassement pakten we een punt.”