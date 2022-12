Marc Grosjean bekert met Deinze tegen Essevee: “Wij zijn het kleine broertje, wat niet betekent dat we geen kans maken”

“Op belangrijke momenten in een wedstrijd leggen zij wat extra ervaring in de weegschaal”, weet Grosjean. “Dat hebben we tegen Beveren gezien. Maar dat is een match waaruit we veel geleerd moeten hebben. Niettemin, woensdagavond is Zulte Waregem favoriet. Ook al hebben zij door het WK in Qatar nu reeds hun winterstop gehad, was er een onderbreking in zowel trainingen als wedstrijden, in dit duel blijven wij het kleine broertje. Wat niet wil zeggen dat we geen kans maken. Die is er altijd. We spelen thuis, het is een derby en een bekermatch, dus altijd speciaal. Aan ons om er het maximum uit te halen.”