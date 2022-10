Marc Grosjean aan de slag bij SK Deinze: “Vrijdag winnen van de beloften van Standard is prioritair”

“Na twee dagen en drie trainingen stel ik vast dat er voldoende potentieel is om beter te doen dan de huidige laatste plaats”, benadrukte de 64-jarige Luikenaar. “Op basis van de wedstrijden die ik zag maakte ik mijn analyse over aan het bestuur van SK Deinze. Een probleem inzake fysiek is er niet. De manier waarop gespeeld wordt moet anders. Agressiever, sneller. Ik ga proberen een bepaalde dynamiek over te brengen. We moeten een eigen identiteit ontwikkelen. De voorbije drie trainingen heb ik gezien dat we kwaliteiten hebben, dat we goeie spelers hebben. Prioriteit is nu winnen van de beloften van Standard.”

Wie gaat scoren?

Vraag is wie de productiviteit gaat verhogen. In tien matchen scoorden de oranjehemden slechts tien doelpunten. Waarvan drie tegen Jong Genk en drie tegen SK Lommel. “Met één of twee spelers in de zestien van de tegenstander kan je niet scoren”, vertelde Grosjean. “Daar moeten we met drie, vier of vijf zijn. We gaan vooral collectief moeten scoren, maar ook collectief verdedigen. Tegen Club NXT werd de tweede goal op een kinderachtige manier toegestaan. Dat mag niet meer gebeuren.”

Aangenaam verrast

Grosjean toont veel grinta om dit Deinze, dat tot de winterstop verder moet zonder diepe spits, naar een hoger niveau te tillen. Nochtans liet hij enkele maanden terug optekenen dat hij als trainer definitief stopte. Bij de Waalse tweedeklasser Stockay was hij de voorbije maanden raadgever en aan de Luikse jongerenacademie van Emilio Ferrera directeur. “Na mijn ontslag in Seraing in januari kwamen er geen voorstellen uit het profvoetbal meer”, aldus Grosjean die in Deinze een contract van anderhalf seizoen met optie op het seizoen 2024-25 tekende. “Behalve één in februari of maart (Lommel, red.). Daarna ging ik in op de vraag van een vriend om Stockay te trainen. Na twee of drie dagen besefte ik al dat dit niet het niveau was waarop ik, na dertig jaar, wou werken. In mijn hoofd was ik klaar om als coach te stoppen. Tot ik de oproep van Deinze kreeg. Ik was aangenaam verrast, bekeek het discreet en nam de uitdaging aan.”