Marc Goovaerts en Atomix Haacht mikken in 2023 op eerste competitiezege: “Lange winterstop zal onze ploeg goed doen”

“Toch zie ik ook enkele lichtpuntjes. Onze trouwe supportersclan komt ons nog wekelijks fanatiek en veelvuldig aanmoedigen. Verder stonden we in enkele wedstrijden dichtbij puntengewin. In de beker bewezen we dat we nog kunnen handballen. Een gebrek aan ervaring en een competitieve, uitgebalanceerde kern, doen ons helaas telkens in het wedstrijdslot de das om. In geen enkele match speelden we al met onze sterkst mogelijke ploeg. In de helft van onze matchen speelden jongens uit onze tweede ploeg mee. Iedereen doet keihard zijn best, maar die gasten komen nog iets te kort om op dit niveau mee te draaien.”