Marc Goovaerts en Atomix Haacht akkoord met uitgestelde competitiestart van BENE-League: “Eerst in eigen land spelen voor we de grenzen oversteken”

“Ploeg- en contactsporten organiseren in coronatijden is al geen sinecure en een grensoverschrijdende competitie coördineren is nog een stapje moeilijker”, beseft Marc Goovaerts, voorzitter bij Atomix. “Na overleg met de verschillende clubs kwamen we snel tot het akkoord om eerst een competitie in eigen land te houden, om pas tegen het eind van de lente na te denken over de BENE-League. We zien het zitten om een eigen competitieformat in elkaar te boksen, maar voorlopig wachten we nog even af vooraleer we aan die voorbereiding beginnen. Er is op dit moment weinig geloof binnen de clubs dat de overheid zal vasthouden aan de beloofde versoepelingen op 15 januari. We wachten verdere communicatie aan de start van 2021 af vooraleer we beslissen over onze nationale competitie.”