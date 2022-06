Marc Goossens samen met Michiel Haverans in Belcar: “We kunnen nu een versnelling hoger schakelen”

Michiel Haverans heeft autisme spectrum stoornis, maar dat weerhield hem er niet van om in zijn eerste race met de Porsche uitzonderlijk te presteren. “Ik hou niets dan goede herinneringen over aan mijn eerste wedstrijd met de Porsche #78”, vertelt een trotse Michiel Haverans. “We namen de beslissing om mij de volledige wedstrijd te laten afwerken en daardoor kon ik heel wat bijleren. Ervaring is zo belangrijk in uithoudingsracerij en ik ben dan ook tevreden dat ik de wedstrijd over 125 minuten foutloos kon afsluiten. Ik besef echter dat ik nog heel wat stappen te zetten heb, maar met Belgium Racing als team en Marc Goossens als coach in het bijzonder, heb ik er het volste vertrouwen in.”

Stressfactor

“Ik kan gerust stellen dat Michiel bij de eerste manche in Zolder eigenlijk vriend en vijand heeft verrast”, vertelt Marc Goossens. “Bij een race komt altijd een stressfactor kijken, zeker als je debuteert en zéker als dat gebeurt met een wagen die een pak krachtiger is dan het materiaal waar je voordien mee racete. Michiel slaagde met brio en dus kijken we uiteraard naar hoe we voort kunnen bouwen aan zijn ontwikkeling als racepiloot. Het is belangrijk dat hij dit jaar de kneepjes van het vak leert. Ik denk dan aan het vermijden van problemen en schade, het indelen van een wedstrijd, de startprocedure met specifiek de rollende start die men in Belcar hanteert en het afwerken van pitstops. Ik ken Michiel al sinds zijn jonge jaren en ik weet waartoe hij in staat is. Nu hij bij de opener in Zolder een solide basis heeft gelegd, kunnen we een versnelling hoger schakelen.”