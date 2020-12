Marc Ghys (Racing Mechelen) voorzichtig positief na beslissing om competitie te hervatten vanaf 14 februari: “Perspectief is goed, maar we zijn nog niet bezig”

“Het feit dat we nu perspectieven hebben is goed, maar als ik de cijfers zie en de berichtgeving hoor en lees, zijn we nog niet herbegonnen”, zegt hij. “En hoewel we bij Racing Mechelen altijd hebben gezegd dat we nog graag zoveel mogelijk voetballen dit seizoen, blijft de gezondheid onze absolute prioriteit. Het aantal overlijdens als gevolg van deze coronacrisis is om van te duizelen dus het is prioritait om die eerst tot het absolute minium te te herleiden.”

“Maar het nieuws werd vrij positief onthaald. Er lagen een aantal formats op tafel, maar de hele competitie afwerken en midweekwedstrijden spelen was niet voor alle clubs haalbaar. Dan is alleen de heenronde spelen het beste alternatief denk ik. Voor iedereen goed doen met die beslissing is niet mogelijk, maar ze is wel voor iedereen dezelfde. Wij weten dat we nu nog elf wedstrijden moeten afwerken en ons daarin in de eerste plaats van het behoud moeten verzekeren. Het wordt een korte, stevige sprint.”

Competitievervalsing

“Of het geen vorm van competitievervalsing is om slechts de helft van de matchen af te werken? Neen, dat vind ik niet. Voor aanvang van het seizoen heeft Voetbal Vlaanderen duidelijk gecommuniceerd in een brief dat dit een mogelijk scenario was als gevolg van de crisis. Iedereen was dus verwittigd. Mocht men daar niet mee akkoord gegaan zijn, had men bij het seizoensbegin ook maar moeten protesteren en er niet aan beginnen.”

Huiswerk

“Op deze manier weten we nu duidelijk hoe de rest van het seizoen er uit zal zien en kunnen we ook al voorzichtig werk maken van het volgende. Normaal gezien houden we nu de contractbesprekingen, maar zover kwam het logischerwijze nog niet. Dat betekent echter niet dat we helemaal onvoorbereid zijn, want er waren in dat opzicht al een aantal vergaderingen. Het is nog altijd onze intentie om snel ons huiswerk klaar te hebben.”