Marc Dawyndt en Koksijde-Oostduinkerke willen goede reeks voortzetten in de eindronde: “Voetbal leeft weer in de regio, dat is al een prijs op zich”

“We zijn intussen 12 matchen op rij ongeslagen”, bevestigt de oefenmeester. “Vijf van onze zes nederlagen leden we bovendien in de heenronde. Ik kan dus wel stellen dat het goed zit met het vertrouwen.”

“Het was even zoeken naar het juiste evenwicht in de ploeg en naar welke speelstijl ons het best zou liggen, maar intussen hebben we dat al een tijdje gevonden”, gaat Dawyndt voort. “Ook al heb ik een heel seizoen lang moeten sleutelen aan mijn ploeg. Door blessures kon ik dit jaar nooit twee keer op rij hetzelfde elftal het veld opsturen. Ongezien, maar gelukkig hebben we een ruime kern, al is dat naar de automatismen toe geen cadeau.”

Geen promotiedruk

Wat denkt Dawyndt van tegenstander Gits? “Een ploeg die ons niet goed ligt”, reageert de coach. “Ze pakten 4 op 6 tegen ons in de competitie, waarbij ze ons op hun eigen veld van het kastje naar de muur speelden en met 4-1 wonnen. In eigen stadion kwamen we beter voor de dag, maar geraakten we niet verder dan een 3-3-gelijkspel.”

“Afgaand op de statistieken merk je wel op dat Gits dit seizoen niet zoveel scorend vermogen heeft, want ondanks hun tweede plaats in het eindklassement waren liefst zes ploegen meer trefzeker, maar tegen ons wisten ze wel zeven keer te scoren in twee matchen. Dat voorspelt weinig goeds.”

Druk om te promoveren is er niet. “Het is ons eerste jaar in vierde provinciale na de heropstart en we zijn al blij dat we meedoen voor de prijzen. We lokken opnieuw mensen naar de gemeente en het voetbal leeft opnieuw in deze regio: dat is al een prijs op zich. Al hoop ik wel de finale te spelen tegen Beaufort Middelkerke en dat we uiteindelijk beiden naar derde provinciale mogen promoveren”, besluit Dawyndt.

Eindronde vierde provinciale A: KV Koksijde-Oostduinkerke – VP Gits: zondag 8 mei om 15 uur