Marc Dawyndt en Koksijde-Oostduinkerke vieren eersteperiodetitel: “Onze honger is hiermee niet gestild”

“Deze vangst doet deugd, maar iedereen weet dat deze periodetitel niet de hoofdvogel is, waarop wij aan het jagen zijn”, steekt coach Dawyndt van wal. “Wij willen promoveren en bij voorkeur met de titel, want vorig seizoen liep het fout in onze eindrondecampagne. Ja, we zijn op goede weg, maar het seizoen is nog maar halverwege, en onze honger is nog niet gestild. We zijn er eveneens nog lang niet: aan het klassement zie je dat het erg spannend is in onze reeks en de marges klein zijn. Handzame telt evenveel punten als ons en naast hen liggen Kortemark, Middelkerke, Adinkerke en Nieuwpoort op de loer. Bovendien zijn wij ondanks onze favorietenrol verre van onklopbaar. Zeker Handzame, dat vier op zes pakte tegen ons, maakte een sterke indruk op mij. Een ploeg die ondanks hun jonge leeftijd volwassen op het veld staat en vanuit een sterke organisatie gevaarlijk kan uitbreken.”

Gemakzucht

De zege tegen Bulskamp was snel geklaard en daar heeft Dawyndt een goede verklaring voor. “Ik beloofde sterkhouder Karel Ternier, die op een familiefeest verwacht werd, dat hij aan de rust mocht vertrekken, indien hij in de eerste helft het verschil maakte. Hij scoorde twee keer en mocht dus beschikken (lacht). Nee, van stress hebben mijn jongens weinig last. Integendeel zelfs, ik moet hen af en toe op scherp zetten, want gemakzucht durft af en toe wel eens in onze ploeg te sluipen. Onze favorietenrol dwingt alle tegenstanders in het defensief en we moeten opletten dat we niet in slaap gewiegd worden. Ook op moeilijk bespeelbare natuurgrasvelden laten we soms nog steekjes vallen. Mijn spelers spelen het liefst op een kunstgrasveld en ontzien het soms om op verplaatsing te spelen”, aldus Dawyndt tot besluit.