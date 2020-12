Marc Calleeuw (Excelsior Zedelgem) over de herstart van de competitie: “Veiligheid staat voorop”

De start van een competitie is jaarlijks voor elke club belangrijk, maar zou dit seizoen wel eens cruciaal kunnen zijn. De bond besliste namelijk om enkel de heenronde te spelen zonder eindrondes met behoud van het aantal stijgers en dalers. “De datum is intussen al een paar keer veranderd. Ik ben er dus nog niet helemaal gerust in”, vertelt trainer Calleeuw. “Ik had mijn planning immers al gemaakt om te starten na Nieuwjaar, maar hiervan kwam niks in huis. Het is voor elke club hoe dan ook een verloren jaar. Onze hoofdsponsor heeft al zeven maand zijn zaak moeten sluiten. Geen idee hoe dit zal aflopen, maar de gezondheid moet altijd primeren. Bij mij komt er geen enkele speler die een hoogrisicocontact heeft gehad tussen de lijnen te staan. Uiteraard ben ik blij dat we straks opnieuw kunnen voetballen, zolang het maar onder veilige omstandigheden gebeurt”, aldus Calleeuw.

Geen grootse ambities

Excelsior Zedelgem heeft tot dusver vijf speeldagen afgewerkt en staat met een twaalf op vijftien verrassend aan de leiding in eerste provinciale. “We moeten dit enigszins weten te relativeren, want de grote kanonnen zijn de revue nog niet gepasseerd. Boven alle verwachtingen zijn we heel sterk gestart en worden we al zeker niet meer aanzien als het zwakke broertje in de reeks. Na onze promotie uit tweede provinciale draaiden we al goed mee halfweg en vorig seizoen hebben we op een haar na de promotie gemist. Voetbal is en blijft een raar spelletje. Grootse ambities koesteren we echter niet, maar in een halve competitie zou een ploeg met twintig punten zeker moeten zijn van het behoud. Laat ons zeggen dat we toch zeker nog acht punten moeten pakken dan. We hopen effectief te kunnen hervatten op de voorziene datum. De ganse groep kijkt er heel erg naar uit. Voor ons is het alvast goed dat we geen inhaalmatchen moeten spelen tijdens de week, want ik beschik over een vrij smalle kern. Dit weekend komen we voor het eerst nog eens samen om coronaproof in groepjes van vier te padellen. Op 16 januari kunnen we er hopelijk weer invliegen met de eerste groepstraining”, klinkt het tot besluit.