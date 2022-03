Marc Brys zoekt verklaringen voor 1 op 12 van OHL: “Vormdip, persoonlijke ambities... We houden met alles rekening”

Voetbal 1ABlijft OH Leuven hangen op die elfde plaats, dan zit hun seizoen er binnen drie wedstrijden op. Een deelname aan Play-Off 2 hebben ze niet meer in eigen handen, weet ook coach Marc Brys: “We hebben het het op andere momenten nagelaten.”

OHL maakte indruk met 10 op 12 vorige maand, maar nu daar een 1 op 12 op volgde is het optimisme weer wat gaan liggen. “De match op Eupen was verschrikkelijk”, zegt coach Marc Brys. “Tegen Union begonnen we heel goed, maar die bal van ons op de lat en die snelle tegengoal na rust deden ons de das om. Er zat meer in.”

Daarvoor haalde OHL nog een punt tegen Anderlecht, maar ook tegen STVV werd verloren. “Een wedstrijd die gezien de weersomstandigheden niet gespeeld had mogen worden. Ze kwamen vroeg op voorsprong door een weggegeven corner, en weigerden nadien te voetballen. Als je ziet hoeveel punten we hadden kunnen pakken, dat is schrijnend.”

Aan wat ligt dat dan? Ook Marc Brys breekt er zijn hoofd over. “Maar was het bij Union dan wel allemaal loepzuiver? Waar kan het aan liggen. Vorm die wat wegvloeit bij bepaalde spelers. Persoonlijke ambities. Ik heb mijn persoonlijke ambities, jij hebt de jouwe... We moeten met alles rekening houden. Kijk naar Kaba. Na de winterstop maakte hij elke match een goal. Nu is hij wat stilgevallen. Niet omdat hij niet meer wil hé, maar omdat hij over zijn top is gegaan op de Africa Cup, hij was bloedscherp. En nu is hij in een dipje beland.”

2,8 procent kans

Play-Off 2 lijkt een verloren zaak en dat zou betekenen dat het seizoen van OHL er binnen drie wedstrijden op zit. Of laten Racing Genk, Cercle Brugge én STVV nog steken vallen, zodat de Leuvenaars de kloof nog kunnen dichten in de matchen tegen Seraing, Antwerp en AA Gent? “Ik las dat we nog 2,8 procent kans hebben om Play-Off 2 te halen”, zegt Brys. “We moeten realistisch zijn. Graag, uiteraard, maar de kans is klein. We hebben nagelaten het op andere momenten te nemen.”

Mathieu Maertens en Casper De Norre geraken niet tijdig fit voor de wedstrijd tegen Seraing. Mandela Keita is dan weer geel geschorst en ook Kaveh Rezaei ligt nog in de lappenmand.

Lees ook: meer voetbal in 1A