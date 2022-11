Marc Brys voor uitmatch bij Francs-Borains: “Beker is belangrijk voor OHL”

Dinsdagavond werkt OHL zijn wedstrijd in de 1/16de finales van de Croky Cup af. Bij eerstenationaler Francs Borains, waar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voorzitter is. “Wij nemen die match heel serieus, want de bekercompetitie is belangrijk voor OHL”, zegt coach Marc Brys.

Het bekerduel is de tweede van drie wedstrijden die OHL binnen de zeven dagen speelt. Daarom, en omdat enkele spelers stilaan op hun tandvlees zitten, zal Brys allicht roteren. “Ja, maar we gaan hoe dan ook een stevige ploeg aan de aftrap brengen. Wij willen absoluut verder bekeren. Het clubbestuur wil dat wij ver geraken in de Croky Cup. En ikzelf vind dat bekertornooi een mooie en heerlijke uitdaging. Speculeren kan niet, in een bekermatch is het er op of er onder. Je gaat door, of je wordt uitgeschakeld.”

Chevalier en Boulenger

Francs Borains speelt in het nette stadionnetje Robert Urbain, dat plaats biedt aan zesduizend toeschouwers, in Boussu aan de Franse grens, op 15 kilometer van Bergen. In eerste nationale – de vroegere eerste amateurklasse Veel amateurs zijn er niet in de kern. De bekendste speler is Teddy Chevalier (35), voormalige sterspeler bij Kortrijk en Moeskroen. Hij zet de lijnen uit en scoorde dit seizoen al acht keer. Andere namen die een belletje doen rinkelen zijn onder meer Tracy Mpati (30), ex-Lokeren, Union en RWDM, en doelman Adrien Saussez (31), ex-Union en Bergen. Ex-OHL’er Laurent Boulenger (32) is de leider van de defensie. Het grootste jeugdige talent is naar verluidt de Kroaat Mateo Itrak (22) die enkele jaren in de Italiaanse Serie B speelde en die met argusogen gevolgd wordt door enkele Belgische 1A-clubs.

Francs Borains wordt op professionele basis geleid en wil, onder leiding van de Franse coach Arnauld Mercier, meedraaien in de subtop van eerste nationale. Het stond lange tijd aan de leiding van de reeks, maar na een 2 op 12 zakte het weg naar plaats zeven. Vorig weekend werd weer met de overwinning aangeknoopt: 1-4 in Dessel.

Goed gevoel

Een maand geleden speelden de beloften van OHL, die het behoorlijk goed doen in eerste nationale, 2-2 gelijk tegen Francs Borains. Dus zou de Leuvense A-ploeg vanavond niet in de problemen mogen komen. “Ik verwacht wel veel weerwerk want voor die jongens is dit allicht de match van het jaar”, zegt Casper De Norre. “Wij zullen dus vanaf minuut één bij de les moeten zijn. Wij moéten ons plaatsen voor de 1/8ste finales, om zo de – zeker qua resultaten – negatieve spiraal van de jongste weken te stoppen.”

Welk elftal Brys de wei zal insturen, is nog de vraag. Mogelijk krijgen enkele sterkhouders die vrijwel alle wedstrijden speelden rust. Zoals Maertens, Tamari en De Norre. Want vrijdagavond al wacht de laatste competitiematch voor de WK-stop, tegen hekkensluiter Seraing. En net als de bekerpartij van vanavond moet ook die match gewonnen worden, wil OHL de onderbreking ingaan met een goed gevoel.