Marc Brys voor oefenstage OHL: “Onze fans als een échte twaalfde man”

Bij OHL werden de trainingen hervat na een tiendaagse break. Maandagochtend vertrekken de sportieve en medische staf, een aantal begeleiders en 28 spelers op oefenstage in het Spaanse La Finca. Vooraf blikt Marc Brys terug op de eerste competitiehelft. En hij zwaait met lof voor de Leuvense fans.

De hele spelerskern reist mee naar de Costa Blanca. Ook enkele jongeren die tot de A-kern horen maar die doorgaans met de U23 aantreden, zoals Joël Schintienne, Milan Taildeman en Aleksander Buksa. Ook de nieuwe assistent-coach Sven Swinnen is er bij. De bedoeling is driemaal per dag te trainen. “Zonder te overdrijven qua intensiteit”, zegt Marc Brys. Er is ook een oefenmatch gepland tegen Olympique Lyon.

“Het is goed dat wij met onze volledige kern op stage kunnen en dat iedereen fit is, op Siebe Schrijvers na”, zegt coach Marc Brys. “Siebe heeft vrijdag voor het eerst sinds hij zeven maanden geleden zijn achillespees scheurde alles meegedaan op training, behalve de wedstrijdvormen. Hij heeft ervan genoten. De stage zal uitwijzen wanneer hij weer duels met contacten kan aangaan en échte wedstrijden zal kunnen spelen. Uiteraard heeft hij ook nog een conditionele achterstand, maar dat komt goed.”

OHL sloot de heenronde af als achtste met 25 punten. En met twee 5-0-overwinningen: voor de beker bij Francs Borains en thuis tegen Seraing. “Dat deed deugd na een qua resultaten mindere periode, met slechts 2 punten op 15”, zegt Brys. “Ook al zat er in die vijf wedstrijden véél meer in. De ‘déclic’ kwam er na het openingsdoelpunt van Mathieu Maertens in die bekermatch. Wij gingen weer vlotter en ‘bevrijder’ voetballen, de spelers genoten zichtbaar weer op het veld.”

“Belangrijk was ook de steun van onze fans. Ondanks die 2 op 15 waren ze massaal naar Den Dreef afgezakt voor de match tegen Seraing, die wij absoluut moesten winnen. Vooral sfeervak K zorgde voor een geweldige sfeer. Ik ben nu twee en een half jaar bij OHL, en die symbiose tussen de fans en de spelers had ik hier nog nooit meegemaakt. De trommelaar in vak K had zelfs bloedende handen van het felle tokkelen. Als je merkt dat supporters dàt voor hun team en de club over hebben, dan denk ik dat het als speler gênant zou zijn als je zelf niet tot het uiterste gaat.”

