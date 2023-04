Marc Brys voor ‘feestmatch’ tegen Standard: “Dank u wel, OHL-supporters”

OHL wil nu zondag van de laatste wedstrijd van de reguliere competitie een feest maken. Sportief en extra-sportief. De kans is groot dat het ook de laatste match van het seizoen wordt. “Wij gaan er alles aan doen ploeg-in-vorm Standard te kloppen, en dan hangt het van anderen af of we alsnog de play-offs halen. Al is die kans microscopisch klein”, beseft coach Marc Brys.

Om alsnog in de top-acht te eindigen, moet OHL dus zelf winnen, moet Charleroi thuis verliezen tegen leider Racing Genk, en mogen Anderlecht (tegen KV Mechelen) en Cercle Brugge (in Waregem) niet winnen.

Wishful thinking

“Statistisch is play-off 2 nog mogelijk. We spelen wel tegen een sterke, interessante tegenstander die net als wij in een goede flow zit en die, als zij ons kloppen, zelf nog een minieme kans op play-off maken. Wij gaan hoe dan ook proberen er een leuke match van te maken, in een vol huis. Het is de tweede keer dit seizoen dat ‘Den Dreef’ uitverkocht is. Dank u wel, supporters”, zegt coach Marc Brys.”In vergelijking met de twee vorige seizoenen is er een geweldige omwenteling geweest in hoe de fans ons dit speeljaar hebben gesteund”.

“Dank zij twee ruime overwinningen zitten we in de situatie dat play-off 2 nog kan, en we kunnen ook stressvrij spelen. Want laat ons eerlijk zijn. Om te beginnen moeten wij winnen van Standard. Een zeer moeilijke opdracht, maar dat hebben we wel zelf in de hand. Maar de andere voorwaarden hebben we niét in de hand, en die voorwaarden zijn: van drie ploegen moeten de uitslagen naar ons toe positief zijn. Dat is een beetje wishful thinking. Maar goed, je weet nooit. En we zijn voorbereid om de play-offs te spelen” (grijnst).

20 jaar OHL

Hoe dan ook heeft die laatste match van de reguliere competitie veel weg van een feestelijke galamatch. Een vol huis, dat zijn net geen tienduizend toeschouwers. Een duel tussen twee teams die in een goede flow zitten. En er is de viering van twintig jaar OHL. De spelers zullen retro-truitjes dragen, naar het model van het eerste seizoen van de fusieclub, in het speeljaar 2002-2003, in derde klasse toen nog. Vijftig ex-spelers die in die twintig jaar bij OHL actief waren, zullen aanwezig zijn. Jo Remacle, één van de architecten van de eerste promotie naar eerste klasse in 2011, geeft de aftrap. Eén gelukkige supporter gaat naar huis met een abonnement voor de komende twintig jaar. Opvallend ook: liefst 620 OHL-fans schreven in voor de pre-diner.

Revelatie Louis Patris

Louis Patris (21), misschien wel dé revelatie van het bijna voorbije seizoen, die als jeugdspeler twee jaar bij Standard actief was tot hij daar zes jaar geleden door OHL werd weggehaald, kijkt met veel ambitie en grote verwachtingen uit naar het duel met zijn ex-ploeg. “Wij gaan er alles aan doen om het momenteel beresterke Standard het vuur aan de schenen te leggen en te winnen. Voor onszelf als spelers, voor de club, voor onze geweldige fans, en voor onze plaats in de eindstand. De kans dat we alsnog de top-acht halen is klein, maar wie weet.”

Afgezien van spits Mario Gonzalez – en uiteraard van Sofian Kiyine – zijn alle kernspelers inzetbaar.