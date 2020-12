Marc Brys: “OHL zet stappen vooruit”

“Wij wonnen eerder wedstrijden op een andere manier (in de omschakeling, bedoelt Brys, red.) maar we bewezen nu dat we ook zélf ons tempo en ons spel kunnen opleggen en de match onder controle kunnen houden”, zei de coach, die niet alleen zijn ‘decision players’ – Mercier, Sowah, Henry – maar de hele ploeg complimenteerde.

“Defensief waren we sterker en steviger dan tegen Antwerp, we gaven haast niets weg.” Al werd het toch wat link nadat Maertens een kwartier voor tijd uitgesloten werd na een te late en – zowat ter hoogte van de middellijn en dus onnodige - tackle waarbij zijn voet op de enkel van Hazard terechtkwam. “Ik ga daar niet negatief over doen, Mathieu speelde een goede wedstrijd en werkte hard voor de ploeg”, zei Brys.

Ook geen slecht woord over Sowah, fenomenaal in de eerste helft, maar in de loop van de tweede periode viel de Ghanees terug en leed hij veel balverlies. “Ik onthoud vooral dat Kamal een schitterende partij speelde, zoals steeds heel hard werkte en héél nuttig was in de omschakeling. Ik heb niet het recht om hem een opmerking te geven omdat hij in de slotfase dat heel hoge niveau niet kon aanhouden.”

“Mousa heeft lef”

De coach was ook gecharmeerd door Mousa Tamari, die voor het eerst aan de aftrap kwam. “Hij speelde een goede wedstrijd, was snel en dreigend op zijn flank, had een aandeel in ons tweede doelpunt en kweet zich ook goed van zijn verdedigende taken, hij schakelde goed terug bij balverlies. Dat hij soms te veel hooi op zijn vork nam en zich al eens vast dribbelde? Ach, hij heeft veel lef, en die acties horen bij zijn stijl. Pak je hem die af, dan verliest hij veel van zijn waarde. Nee, hij toonde dat hij deze eerste basisplaats ten volle verdiende.”

“Weet je wat ik het ‘mooiste’ moment van de match vond, als ik dat zo mag uitdrukken? Dat mijn hele spelersgroep zich naar de plek haastte om Mousa te steunen toen die in een opstootje betrokken geraakte met enkele Cercle-verdedigers. Zo toon je dat je één team bent en dat er heel veel eenheid en gretigheid is in deze spelersgroep.”