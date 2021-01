Marc Brys (OHL) voor Anderlecht: “Goed begonnen is half gewonnen”

De vijfdaagse oefenstage van OHL in Genk zit er op, de batterijen lijken opgeladen voor een loodzwaar programma, met zes wedstrijden in 21 dagen. Om te beginnen zondag thuis tegen het herboren Anderlecht.

“Natuurlijk hoop je op een goede heropstart, want goed begonnen is half gewonnen”, zegt coach Marc Brys. Nadien volgen duels met teams die december sterk afsloten: Sint-Truiden, Waregem en AA Gent. En om de maand januari af te sluiten: Charleroi en Beerschot.. “Wij gaan er alles aan doen om zo veel mogelijk punten te pakken in die matchen. Ons doel blijft voorlopig ongewijzigd: niet naar onder moeten kijken in de klassering. Dat lijkt zwak, maar je moet realistisch zijn: als je de resultaten van december in de Jupiler Pro League bekijkt, weet je dat je vol aan de bak moet blijven gaan .”

Bleek uit de stage dat de spelers hun fysiek en/of mentaal dipje - slechts één op negen in de jongste drie wedstrijden - te boven zijn gekomen?

“Uit doorgedreven testen voor de stage bleek dat er geen sprake was van vermoeidheid of een fysiek dipje”, zegt Marc Brys. “Qua kracht, snelheid, acceleraties en uithouding waren de test héél goed. Misschien had die mindere periode met de vorm te maken. Of met mentale vermoeidheid, dat kan je niet meten. De stage verliep uitstekend. Wij werkten op de prima accommodaties van Bregel Sport hard tijdens de tien trainingssessies in vijf dagen, maar waakten er over de spelers niet extreem te belasten.”

Andy King maakt indruk

“Ook voor de verbondenheid van de groep, staf en club als geheel was de stage een goede zaak. Wij hebben veel gepraat en het vele goede maar ook de werkpunten uit de eerste seizoenshelft geanalyseerd, soms samen met CEO Peter Willems en TD Wim De Corte. En de integratie van onze jongste aanwinst Andy King verliep vlot.”

Voorlopig is de voormalige Welshe international (32) de enige winteraanwinst. “Op de stage maakte hij een goede indruk”, zegt Marc Brys. “Met zijn persoonlijkheid, hij integreerde zich vlot en mengde zich in de debatten. Op het veld ook, je merkte dat hij in december nog zwaar heeft getraind met Leicester. Maar hij mist wel wedstrijdritme, na zowat een half jaar geen match te hebben gespeeld. Als hij zaterdag op training de pannen van het dak zou spelen, zal ik hem niet thuis in zijn zetel laten zitten (lacht). Maar het moet verantwoord blijven, ik denk dat Anderlecht nog te vroeg komt voor Andy.”