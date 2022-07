Marc Brys (OHL): “Versterking nodig, maar de groep is klaar voor de competitiestart”

Joren Dom is net op tijd weer wedstrijdfit, zodat Brys in Kortrijk alleen nog de langdurig geblesseerde middenvelders Siebe Schrijvers en Mandela Keita moet missen. Ook de jongste aanwinst, de Argentijnse linksvoetige centrale verdediger Santi Ramos Mingo, zal niet op het wedstrijdblad staan. “Hij werkte pas een paar trainingen af, terwijl de meeste spelers er al zestig op zitten hebben. Het zou onverantwoord zijn hem nu al in een competitiematch te laten aantreden, dan vraag je om blessures”, zegt Marc Brys. Een andere recente aanwinst, de Portugese middenvelder Joao Gamboa die al een tiental dagen in Leuven neerstreek, heeft al een gedeelte van de trainingsachterstand weggewerkt en start allicht als bankzitter.

Wie in de spits?

Van de negen nieuwkomers mogen doelman Cojocaru, Pletinckx, Holzhauser, Thorsteinsson en allicht ook Dom en Mendyl aan de aftrap verwacht worden. De vraag is, wie Brys in de spits zal uitspelen. Al wekenlang is OHL hard aan het werken om een vlot scorende nummer negen aan de haak te slaan, maar voorlopig zonder succes “Wij zijn nog op zoek naar twee spitsen”, zegt Brys. “Maar we mogen daarbij niet halsoverkop te werk gaan en uit ongeduld een speler halen waar we uiteindelijk niet zo tevreden mee zijn. Zo’n nieuwe, sterke spits moet er toe bijdragen dat we hoger kunnen eindigen in de stand. Als dat meer tijd vraagt dan we hadden gehoopt, is dat maar zo. Intussen hebben in de oefencampagne twee 21-jarige spitsen ons positief verrast”. Brys bedoelt Machon Nsingi, een eigen jeugdproduct dat vijfmaal scoorde in de voorbereidingsmatchen, en de Oekraïner Mykola Kuharevych die in de oefenmatchen, vooral tegen Amiens en Leicester, toonde dat hij na een kwakkelseizoen helemaal aan het openbloeien is en die OHL daarom een jaar langer huurt van Troyes. “Zij doen het momenteel heel goed, en hebben veel drive en ambitie. Maar het zijn jonge kerels, met een proces van vallen en opstaan. Zij zijn helemaal geen garantie voor een volledig seizoen. Dus zijn twee heel sterke extra spitsen heel er nodig.”

Pittige seizoenstart

Bij OHL weten ze maar al te goed dat een goede competitiestart belangrijk is met het oog op het verdere seizoen, één waarin er uiteindelijk drie dalers zullen zijn. Het wordt een pittige start. Na Kortrijk uit volgen promovendus Westerlo (thuis), Antwerp (uit), Club Brugge (thuis) en Standard (uit). “Dat is zwaar, maar wij moeten daar niet te veel mee bezig zijn”, vindt Brys. “Het is het derde opeenvolgende jaar in de hoogste klasse, in de vorige twee eindigen we elfde. Onze ambitie? Die kan je pas inschatten als je groep volledig is. Pas zodra dat het geval is, zullen we onze ambitie kenbaar kunnen maken. Intussen gaan er wel alles aan doen om een goede start te nemen.”